Muere la 'influencer' Aylin Gabriela a los 24 años

La 'influencer' mexicana Aylin Gabriela García Rivera ha fallecido a los 24 años. La joven, natural de Monterrey, fue encontrada muerta en la madrugada del pasado jueves, 24 de abril, en su casa de Tijuana, Baja California, México. Fue un amigo de la creadora de contenido quien alertó a emergencias de que hacía dos semanas que no sabía nada de ella. Su madre, Arelyy Marg, confirmó la triste noticia.

Tras recibir el aviso alrededor de las 2 de la madrugada, las autoridades acudieron al domicilio y sobre la cama encontraron el cuerpo sin vida de la joven en estado de putrefacción, según ha adelantado el medio mexicano 'Zeta'. El cadáver de Aylin Gabriela no presentaba síntomas de violencia, aunque en el la habitación había preservativos usados y la vivienda estaba desordenada. La Fiscalía General de Justicia de Baja California (FGE) trata de determinar ahora si ha sido una muerte natural o un homicidio.

Aylin Gabriela tenía dos hijas y, además de dedicarse a crear contenido en Tik Tok, trabajaba por temporadas como bailarina en un club nocturno. Según señala el medio 'People', habría mantenido una relación con el también 'influencer' Alex Martín.

La madre de Aylin Gabriela ha pedido colaboración para cubrir los gastos para trasladar el cuerpo de su hija de Tijuana a Monterrey, aunque esta solicitud ha vuelto a sacar lo peor de algunas personas, que han aprovechado para tratar de estafar a quienes intentan ayudarla. «Solo es esta cuenta no hay ninguna otra por favor compartan», aclaraba Arelyy Marg en su cuenta de Facebook. «A todos los amigos de mi hija, familia que nos estén apoyando con el proceso de mi hija Tifany que lo estoy realizando yo, su mamá, ojo estas no son mis cuentas no depositen nada».

