Lina Bina, en una imagen que subió a Instagram.

Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

«No puedo creer que realmente te hayas ido. Me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», ha lamentado su hermana

P. Álvarez

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:45

La actriz Lina Bina falleció el pasado 5 de agosto en el condado de Polk, Florida (EE UU), a los 24 años a causa de complicaciones derivadas de un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. La joven, conocida en redes sociales como Miss John Dough, se dedicaba al cine de adultos.

Ha sido su primo Miguel Santiago, creador de contenido, quien ha comunicado la triste noticia a través de Tiktok. «Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble... Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos», ha lamentado el joven.

Moni, hermana de la joven, también se ha despedido públicamente de Lina Bina. «No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», ha lamentado.

@missjohndough

in your bed eating yo baby fruit snacks brb

♬ original sound - Jaivon

La causa de la muerte

La propia Moni ha confirmado al diario 'The Sun' que el motivo de la muerte de Lina Bina fueron complicaciones de un «un coágulo de sangre en el corazón y el cuello».

Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos