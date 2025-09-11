El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Natalia Jiménez. @nattjim

La 'influencer' Natalia Jiménez, tras su tratamiento contra el cáncer: «Han captado algo en la garganta»

La exconcursante de 'Masterchef Junior' afirma que la analítica es «muy positiva», pero cuenta que tendrán que hacerle más pruebas

P. Álvarez

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:36

Natalia Jiménez anunciaba en enero de este mismo año que le habían diagnosticado cáncer de sangre. Han pasado nueve meses desde entonces y la 'influencer' y ganadora de 'Masterchef Junior 4' ya ha finalizado la quimioterapia. Tras unos días de espera, por fin le dieron los resultados, aunque no han sido todo lo buenos que cabría esperar.

Ella misma ha explicado que «la analítica es muy positiva» y gran parte de la actividad tumoral «ha desaparecido», pero «en la zona de la garganta, el escáner ha captado algo», contaba la joven visiblemente triste. «Le comenté al hematólogo que en los días en los que me hicieron el PET-TAC me dolía la garganta y que soy muy propensa a tener faringitis. Me dijo que podrían ser las amígdalas, pero que había mucha intensidad de captación y que eso era un motivo para preocuparnos y hacer una nueva prueba», continuaba explicando.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Natalia Jiménez ha explicado que tenía «un mal día», aunque ha asegurado que pronto recuperará su habitual actitud positiva. Posteriormente, la joven ha compartido un texto en sus historias en el que se le nota afectada: «Siento si estoy un poco rara o un poco más seca de lo normal. He recibido muchos mensajes de amigos y de personas que me apoyan todos los días que aún no he respondido, pero estoy un poco enfadada con el mundo. Mañana intentaré cambiar de chip y que se quede en un mal día, pero si no lo consigo, es un proceso».

