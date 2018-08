El oscuro pasado de Omar Montes, el novio de Chabelita «Nadie te va a decir nada aquí porque le tienen miedo. A una le llegó a cortar el pelo» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 15 agosto 2018, 18:32

Omar Montes se ha convertido en el nuevo novio de Chabelita o como ella dice en su «amigo especial». Pero, ser el nuevo amor de Isa Pantoja suscita mucho interés, por lo que cada detalle se convierte en noticia. Ahora las exnovias y los vecinos del cantante han hablado en 'El programa del verano' asegurando que no es «trigo limpio».

El joven estuvo como pretendiente de Steisy en 'Mujeres y hombres y viceversa', la joven no le ha dejado en buen lugar cuando ha hablado de él. «Solo digo que Chabelita tenga cuidado, que no la utilice, que no la venda, que se ande con pies de plomo», ha explicado Steisy tras añadir que intentó vender información de ella y de Ylenia Padilla.

No ha sido la única persona que ha hablado sobre el nuevo novio de Chabelita, pues los vecinos del joven también han pasado por las cámaras del programa. «Nadie te va a decir nada aquí porque le tienen miedo. A una le llegó a cortar el pelo», añadió uno de ellos.

Todo esto se junta a las acusaciones sobre que Omar podría tener antecedentes penales. «Si puedo viajar a Estados Unidos es porque no tengo antecedentes penales», se defendía el cantante, quien ponía rumbo junto a Isa Pantoja a Miami.