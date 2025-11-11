El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas

La hija de Michael Jackson ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado

Joaquina Dueñas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Paris Jackson ha elegido las redes sociales para contar a sus seguidores una de las consecuencias físicas que le ha dejado el consumo de drogas. La hija de Michael Jackson ha publicado un vídeo en el que ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado y no ha dudado en iluminarlo con una linterna para mostrar el agujero. «Tengo un ruido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado», ha relatado señalando el pequeño agujero en su tabique.

Paris ha señalado que se debe a lo que sus seguidores podían imaginar. «No se droguen, niños», ha recomendado, al tiempo que ha asegurado que el consumo «arruinó mi vida». Esta no es la primera vez que la modelo habla abiertamente de sus adicciones. En enero de este año contó que llevaba cinco años sobria con una rotunda afirmación: «Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo 5 años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy».

En esa misma línea de sinceridad, en 2017 ya había desvelado que algunos de sus tatuajes ocultan marcas de consumo y cicatrices de autolesiones y que había intentado suicidarse «varias veces». «Ahora puedo hacer música. Puedo disfrutar del amor por mis perros y mi gato. Puedo sentir el desamor plenamente. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y lo noto cálido. He descubierto que la vida sigue, esté sobria o no, pero ahora puedo estar presente», se felicitó.

