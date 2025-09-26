El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia, durante la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. EFE

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

Pasarán por Pamplona, Viana, Yesa, Olite y Tudela

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:34

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, visitan Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España.

De acuerdo con el programa previsto, este viernes por la mañana, en primer lugar, acudirán a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde serán recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, saludarán a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.

Después, se trasladarán a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado por Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerá el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado.

La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.

El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  6. 6

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  7. 7 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  8. 8 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  9. 9 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  10. 10

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez