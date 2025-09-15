El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sofía Vergara en una imagen compartida por ella misma en Instagram.

El problema de salud que impidió que Sofía Vergara acudiera a los Emmy

La actriz, que acabó en urgencias, compartió una llamativa imagen mostrando cómo se encontraba

S. V.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:00

Llamativa. Así es cuanto menos la foto que ha compartido la actriz Sofía Vergara para explicar el motivo de su asusencia en los Premios Emmy. La colombiana, que tenía previsto acudir al evento como tantas otras celebridades, acabó pasando la jornada en un sitio menos agradable, en urgencias.

Y es que Vergara iba a participar activamente en la ceremonia pues iba a ser la encargada de presentar uno de los premios. Como ella misma cuenta en su publicación de Instagram tuvo que cancelar su aparición a última hora tras sufrir una inoportuna alergia ocular por la que acabó con un ojo completamente afectado e hinchado.

«No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! La alergia más loca en los ojos anes de entrar en el coche», escribía la actriz junto a su foto.

En la publicación, Sofía Vergara compartió además de su foto con le ojo hinchado un par de imágenes más, una de ellas en la camilla del hospital y un vídeo de ella en el que aparece aclarándose el ojo también en la clínica.

En lo que respecta a la entega de Premios Emmy y a los premiados, conocidos como los Oscar de la televisión, quienes triunfaron fueron 'The Pitt', el drama médico de HBO, 'Adolescencia', de Netflix, cuyos protagonistas y secundarios alzaron sus respectivas estatuillas, y 'The Studio'. Fue una gala sosa y casi totalmente libre de consignas políticas con la excepción del español Javier Bardem que lució un pañuelo palestino al cuello o la actriz de 'Hacks', Hannah Einbinder, que tras recibir su estatuilla proclamó un sonoro 'Free Palestine' (Palestina libre» y aprovechó para arremeter contra la política migratoria de Donald Trump.

