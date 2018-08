Rafa Mora, ¿expulsado de 'Sálvame'? Los colaboradores del programa de Telecinco y compañeros del extronista deciden su futuro en televisión EL COMERCIO Gijón Jueves, 16 agosto 2018, 18:26

Esta tarde, los colaboradores de 'Sálvame' han sometido a votación si Rafa Mora debe continuar en el programa de Telecinco o no.

El extronista tiene claro que está ahí «porque lo vale». «Solo hay que ver los datos. Di la mejor audiencia a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en diez años. Fui el primero en saltar a otros platós, el primero en ir a un reality...», aseguró Rafa Mora. Parece que esto no es lo suficiente para mantener el puesto en 'Sálvame', pero sí para hacer temblar a alguno de sus compañeros.

«Cuando llegué al programa no me sentí cómodo. Soy consciente de que estoy solo desde el día que llegué. Ese día hubo personas que me lo pusieron muy difícil; mientras que otras simplemente me dieron la opción de verme trabajar como Kiko Hernández, Kiko Matamoros y, en su día, también María Patiño. Hay gente que tiene más confianza en si misma o que no creen que peligre su trabajo. Pero es que hay muchos culos para pocas sillas», reflexiona Mora, mientras se define como un «tío con muchas ganas de trabajar, con buen físico, desparpajo y un showman».

Desde que es «cobarde», «mentiroso», «machista» o «dispuesto a todo por conservar la silla». Estos son algunos de los calificativos que le han dedicado sus compañeros de programa.