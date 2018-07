Raquel Morillas reaparece y cuenta el infierno que vivió después de 'Gran Hermano' «He llegado a gastar 1.000 euros en una mañana en la ruleta» EL COMERCIO Gijón Martes, 31 julio 2018, 19:26

Raquel Morillas, concursante de la tercera edición de 'Gran Hermano' ha reaparecido después de estar años alejada de los focos mediáticos y lo ha hecho para contar el infierno que vivió tras el reality de Telecinco. Y es que, la madrileña pasó de ser una de las colaboradoras más aclamadas por los programas de la cadena como 'Crónicas Marcianas' a ser prácticamente anónima.

Tras el trágico accidente junto a la que por aquel entonces era su pareja y compañera de concurso, Noemí Hungría, Raquel Morillas tuvo en la ludopatía y la fama su peor enemigo. Una vida de excesos que ella misma ha narrado en una entrevista concedida a El Español, donde ha confesado que «he llegado a gastar 1.000 euros en una mañana en la ruleta».

Afortunadamente la 'gran hermana' se encuentra totalmente recuperada de su adicción al juego y lleva una vida mucho más calmada. Actualmente Raquel trabaja en un centro comercial y tiene un cierto rechazo al concurso que la lanzó a la fama, aunque guarda un buen recuerdo de su propia experiencia como participante. «No recomendaría a nadie entrar en 'Gran Hermano', el peaje a pagar es muy duro», asegura. «Dentro de la casa me lo pasé muy bien. Me tocó ser un poco la hija de puta respecto a Patricia, pero bueno, fueron 35 días y disfruté muchísimo. Cuando salí me encontré el berenjenal», declara.

Del 'GH' se llevó también la relación con Noemí Hungría aunque la historia acabó como el rosario de la aurora. Morillas recalca las ganas de fama de su exmujer, la cual «mata por cinco minutos en tele». Raquel tiene el corazón ocupado con su actual mujer, a la que conoció mientras curaba su ludopatía y que incluso amenazó en dejarla si volvía al juego.

Pero, ¿volvería a la televisión? La respuesta es sí. Asegura que si no sale en pantalla no es por decisión suya. «Ya no me quieren. No intereso. Y las pocas cosas que interesan mías no me interesa a mí contarlas». Aunque no le importaría concursar en 'Supervivientes' y vivir la aventura «sería un puntazo». Con el casting aún abierto para la próxima edición, el deseo de viajar a Honduras de Raquel puede hacerse realidad si la productora lo considera.