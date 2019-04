La reacción de Paula Echevarría al nuevo noviazgo de Bustamante La actriz, lejos de andarse con rodeos, ha sido tajante en su respuesta a los medios de comunicación EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 abril 2019, 22:59

Ha sido una de las bombas de la semana. David Bustamante ya no esconde su relación con la bailarina Yana Olina. Aunque era un secreto a voces, no ha sido hasta este momento cuando la pareja ha querido gritar su amor en redes sociales.

Después de estas declaraciones públicas llenas de romanticismo, solo faltaba la reacción de Paula Echevarría. Pues bien, no se ha hecho esperar, ha sido en un evento publicitario al que ha acudido la actriz donde ha respondido a los medios interesados por su opinión.

Lejos de andarse con rodeos, Echevarría ha sido rotunda en sus declaraciones: «Sí que he visto la foto de David», confirma. «Yo no soy nadie para opinar sobre esa relación, al igual que no consideraría que él tuviera que opinar sobre la mía», sentencia tajante según recoge Europa Press, en referencia a su noviazgo con el futbolista Miguel Torres.

Ha querido dejar claro que lo más importante en esta historia es la hija que tienen en común y, por tanto, también su bienestar y felicidad: Los dos hemos formado parte de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida. Pero a partir de ahí, lo que él tenga o lo que yo tenga…», añadió. «A partir de ahí que seamos felices y comamos perdices», ha sentenciado antes de añadir que sobre la impresión que tiene su hija de la nueva relación de su padre no va a decir «nada».