La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»

Consuelo Berlanga volvió este vienes a la que era su casa: la televisión. La misma de la que tomó distancia al decidir retirarse de la vida pública, pero que siempre estará en su recuerdo y también en la memoria colectiva. La periodista, que fue 'chica Hermida' y llegó incluso a concursar en la edición de 'Supervivientes 2010', se sentó en el plató de Canal Sur junto a Bertín Osborne para analizar cómo ha sido su vida y cómo afronta el duelo tras perder a su mitad, su esposo.

2024 fue para Consuelo Berlanga un año marcado en negro. Perdió a su marido, el médico Ricardo Pita, con el que compartió cuatro décadas de relación, toda una vida. Poco veía o se sabía de la pareja; la intimidad y la discreción era algo que los caracterizaba. «Ha sido mi gran secreto, una joya que he guardado solo para mí. En 39 años no dejé que traspasara lo que él no quería. Él quería mantener su intimidad, que yo tuviera mi parcela y él la suya», expresó en el programa.

Con la voz un poco quebrada y visiblemente emocionada, Consuelo Berlanga, recordó a su marido y lo difícil que ha sido afrontar su pérdida. «No puedo decir que ahora esté bien. El primer momento es de shock total, te quedas catatónica, no quieres saber nada de nadie, no te interesa nada y eso luego pasa a '¿por qué me ha pasado a mí con lo feliz que yo era y lo bien que estábamos juntos?'».

Después llegó el duelo. Y afrontarlo, que no es tarea fácil. «Poco a poco empiezas a asumir que no está, que no va a volver a estar, que no vas a tener su sonrisa, ni sus palabras... Pero la vida coloca las cosas en su sitio y yo siempre digo que la vida tiene su guion», detallaba la periodista, que volvió a hacer alusión al recelo de su marido de aparecer ante los focos. «En nuestra profesión es muy complicado. Yo siempre iba sola a todos lados, a entregas de premios, a estrenos... Iba encantada de la vida. Yo había llegado a un acuerdo con él, Ricardo tenía su mundo y él respetaba el mío. Era muy tímido. Le costaba mucho abrirse de primeras. Él decía que se moría si se hubiera visto en una revista. Así que eso lo hicimos muy bien. Llegaron a pensar yo no tenía a nadie a mi lado, que estaba sola y me lo inventaba. Muy poquita gente le conocía», explicó.