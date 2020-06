Bar Refaeli pagará una multa millonaria y hará trabajos comunitarios por sus delitos fiscales Bar Rafaeli. / RC Tras una larga negociación con la Justicia, madre e hija admitieron su culpabilidad con el objetivo de pasar página cuanto antes MIKEL AYESTARAN Jerusalén Miércoles, 10 junio 2020, 18:49

Nueve meses de cárcel, que serán conmutados por trabajos comunitarios, 2,5 millones de shéqueles (unos 625.000 euros al cambio) de multa y otros 8 millones (2 millones de euros) de tasas acumuladas es el precio que pagará la súper modelo Bar Refaeli tras el acuerdo alcanzado con la Justicia de Israel. Además, su madre y agente, Tzipi, recibirá una condena de un año y cuatro meses de cárcel. Así terminó el último culebrón judicial del rostro más internacional del Estado judío, a quien la Fiscalía investigaba desde hace más de tres años por varios delitos fiscales, evasión de impuestos, falsificación de residencia y falso testimonio, cometidos entre 2009 y 2012. Tras una larga negociación con la Justicia, madre e hija admitieron su culpabilidad con el objetivo de pasar página cuanto antes.

Refaeli, de 35 años y que dio a luz en enero a su tercer hijo, no irá a prisión y podrá cuidar de sus pequeños. Los abogados de la modelo emitieron un comunicado para defender su imagen y aclarar que «nunca evadió impuestos de forma intencionada». Según sus letrados, «en el tiempo investigado, Bar era una joven veinteañera que trabajaba como modelo internacional y no se preocupaba de sus asuntos financieros. Ahora asume la responsabilidad de sus errores». En esa etapa de su vida, la sex-symbol mantenía una relación con el actor Leonardo Di Caprio y su defensa alegó que al trabajar en Estados Unidos no debía tributar en Israel, una situación cuestionada desde el comienzo por la Hacienda local ya que la modelo nunca se registró en suelo estadounidenses como residente. La madre se llevó la condena más dura porque, según la Justicia, fue quien tuvo más responsabilidad en la estafa protagonizada por su hija, destacó la prensa israelí.

Admirada y criticada

La ex pareja de Di Caprio es un icono mundial de las pasarelas y es tan admirada como criticada dentro de su país por las polémicas que ha generado a lo largo de su carrera. Al cumplir los 18 años no acudió a la llamada del servicio militar, obligatorio en el Estado judío, fijó su residencia en Estados Unidos y alegó que «los famosos tenemos otras necesidades» cuando le criticaron la falta de compromiso con las fuerzas armadas. La modelo llegó a casarse en secreto con un amigo de la familia para que le declararan exenta del servicio y después se divorció.

En 2015, tras la ruptura con el protagonista de 'Titanic' y su regreso a Tel Aviv, contrajo matrimonio con el empresario local Adi Ezra, propietario de un grupo comercial de alimentación, y la ceremonia en el norte del país no pasó inadvertida ya que llegaron a pedir a las autoridades el cierre del espacio aéreo sobre el hotel durante nueve horas la noche de su boda. Pese a todas las polémicas, es el rostro más internacional -y con más peso en las redes sociales, donde suma más de 3 millones de seguidores en Instagram- y por ello fue elegida para presentar el Festival de Eurovisión, cuya última edición se celebró en Tel Aviv.