Romántica boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres en Sanlúcar de Barrameda

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:36

Alberto Herrera y Blanca Llandres se han dado el 'sí, quiero' en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, rodeados de los familiares y amigos más íntimos, en una ceremonia cargada de emoción. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero llegó al templo acompañado por su madre. Al entrar, se abrazó a su padre, que le esperaba en el primer banco junto a su esposa, Pepa Gea.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrada de la novia a la basílica del brazo de su hermano Carlos, cuando el novio no pudo reprimir las lágrimas. Blanca lució un diseño de Nicolás Montengro con la colaboración de Rocío Crusset, hermana del novio, con escote cuadrado, cuerpo drapeado y mangas largas traslúcidas. Un vestido romántico y vaporoso con una falda a base de capas y una cola de seis metros de largo.

Entre los invitados, Goyo Cozález y su mujer, Sara García; Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia, con sus maridos, Francisco Rivera y Mateo Ibañez Pacheco; o José Manuel Soto, que interpretó una pieza durante la ceremonia cuya música estaba coordinada por Manuel Marvizón, íntimo amigo de la familia Herrera. Quien no estuvo presente fue Carlos Llandres, padre de la novia, distanciado desde hace tiempo de su hija.

Los recién casados abandonaron la iglesia en un original vehículo descapotable, un Citroen Méhari de color naranja decorado con girasoles y margaritas. Desde allí se dirigieron a la Finca Marbella, propiedad de Teresa de la Cierva, donde celebraron el banquete y la fiesta posterior en la que pudimos ver el segundo vestido de la novia, un modelo de tres capas de volantes, escote halter y espalda descubierta, también de Montenegro, inspirado en la moda andaluza y en Lola Flores.

Alberto y Blanca se conocen desde la infancia y han sido amigos durante años, pero no fue hasta el otoño de 2024 cuando comenzaron a salir y la amistad dio paso al amor. Su primera aparición pública como pareja oficial fue el pasado mayo en la boda de Patricia Cadaval, hija de César Cadaval. Cinco meses después de aquel enlace han sido ellos quienes han pasado por el altar tras de haber anunciado el pasado 5 de septiembre que están esperando su primer hijo. Una noticia que ha colmado de felicidad a la pareja y a toda su familia.

