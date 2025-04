Actor, cantante y apasionado del deporte: así es Emilio Sakaraya, la nueva ilusión de Rosalía

P. Á. Gijón Lunes, 14 de abril 2025, 20:00 Comenta Compartir

El corazón de Rosalía podría estar ocupado de nuevo por un hombre. Meses después de que la cantante cortase con Jeremy Allen White, parece ser que la catalana se habría vuelto a fijar en otro actor. O al menos es lo que podría intuirse tras ver las fotografías publicadas por 'Deux Moi' en las que aparece la artista disfrutando de una velada junto a Emilio Sakraya.

En las imágenes se les ve abandonando el restaurante Cipriani, de Beverly Hills en actitud cariñosa. De hecho, la pareja se da un efusivo abrazo y se marcha del establecimiento en el mismo vehículo. Vestidos con ropa desenfadada, intentan pasar desapercibidos.

Emilio Sakaraya es un joven alemán que cumplirá 29 años en el mes de junio. Nació en Berlín, es hijo de la actriz marroquí Meryem Moutaoukkil y su padre es de origen serbio. Comenzó en el mundo de la interpretación en el año 2008 y desde entonces ha trabajado en producciones como 'Warrior Nun', de Netflix, o en la película alemana 'Rheingold'. Su último proyecto internacional ha sido 'Those About to Die', una ficción de Amazon Prime protagonizada por el mítico Anthony Hopkins.

Próximamente puede que lo veamos en la adaptación de 'Alas de sangre', la saga superventas escrita por Rebecca Yarros. Aunque el reparto aún no está confirmado, parece ser el favorito para encarnar a Xaden Riorson, el protagonista de la producción de Amazon Prime Video.

Pero la carrera de Emilio Sakaraya no se centra únicamente en la actuación. El alemán también tiene una destacada trayectoria como cantante y cuenta ya con cuatro álbumes publicados. . Entre sus principales trabajos están 'Oro puro', '60 minutos', 'Los que van a morir te saludan' o 'Warrior Nun'.

Más allá de lo profesional, Emilio Sakaraya es un enamorado del deporte, a juzgar por las fotos y vídeos que comparte en sus redes sociales. Los vídeos y fotos haciendo deporte —muchos de ellos sin camiseta— proliferan en su perfil, donde se puede apreciar la buena forma física que presenta.

