Tamara, la hermana de Michu, arremete contra Gloria Camila y José Ortega Cano

Joaquina Dueñas Miércoles, 16 de julio 2025, 14:53

Desde el fallecimiento de Michu, madre de la hija de José Fernando, el pasado 7 de julio, su hermana Tamara ha cobrado protagonismo por las polémicas declaraciones que ha realizado en varias intervenciones televisivas. En las últimas, la más agrias hasta el momento, ha arremetido contra la familia paterna de su sobrina, llegando a asegurar que conocerlos fue «lo peor» que le pudo pasar a su hermana.

Tamara ha puesto en duda el interés de Gloria Camila por la pequeña Rocío, afirmando que «es muy falsa y mentirosa. Tiene mucha maldad». «Lo que pido es que Gloria y su abuelo (en referencia a José Ortega Cano) llamen y se preocupen», ha solicitado en el programa 'TardeAR'. «Lo peor que hizo mi hermana fue conocer a esta gente», ha lamentado.

La hermana de Michu también ha detallado que su sobrina Rocío se encuentra con ella y con su madre en Arcos de la Frontera, al tiempo que ha precisado que, cuando nació la pequeña, en el hospital, ella firmó para convertirse en su tutora legal dado el riesgo que tenía su hermana, aunque también dijo desconocer la vigencia de aquel documento.

Tras su primera aparición pública, Gloria Camila se mostró más que contrariada. «Somos la misma calidad de tía, ninguna de las dos decidimos nada de la niña. El único objetivo es que la niña esté bien y no le falte de nada», dijo entonces la hija de José Ortega Cano. Algo que ha puesto en duda Tamara: «Misma calidad de la tía en la vida. Solo ha tenido una llamada, de su vida no sabe nada. No sabe a qué colegio va, cómo se llaman las profesoras de baile, qué amigas tiene...No tiene argumentos», ha reprochado.

