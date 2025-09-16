¿Está Taylor Swift embarazada? Una reciente aparición en el estadio en el que jugaba su pareja escondida tras una pantalla ha levantado toda clase de especulaciones

J. L. R. Martes, 16 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El pasado domingo 14 de septiembre Taylor Swift apareció en el Arrowhead Stadium para ver el partido en el que jugaba su pareja, Travis Kelce, como tantas otras veces. Sin embargo, algo diferente sucedió allí: la cantante entró en el estadio tapada por una voluminosa pantalla que transportaban unos agentes de seguridad.

Además, Swift no fue al palco en el que habitualmente presencia los partidos, sino a otro. Todo el embrollo ha disparado las especulaciones en redes sociales que no han tardado en atribuirlo a un supuesto embarazo que no quiere que se haga público todavía. Otras teorías lo atribuyen a unas estrictas medidas de seguridad tras el asesinato de Charlie Kirk.

Full video of Taylor Swift's possible arrival at Arrowhead Stadium. At the end, it is possible to see Andrea Swift and Austin Swift. #TSTheLifeofaShowgirl #TaylorSwift #TaylorNation #TravisKelce pic.twitter.com/jbebkgdssh — Swiftie's Unite (@swiftiesaunites) September 14, 2025

Recientemente, la cantante había anunciado su boda con el jugador Travis Kelce y se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl'. Ni ella ni su futuro marido han confirmado ni desmentido nada de momento.