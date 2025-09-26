Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, se separa de Robert Gavin Bonnar tras seis años juntos La pareja, que se dejó ver por primera vez en público en 2019 y oficializó su relación en los Premios Princesa de Asturias, puso fin a su historia hace un año en la más estricta discreción

Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y su pareja, el abogado Robert Gavin, en los Premios Princesa de Asturias, en el año 2019 cuando hicieron pública su relación.

N. V. Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:43

Telma Ortiz (51), hermana de la Reina Letizia, ha puesto punto final a su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (59) después de seis años juntos. Aunque la ruptura se ha hecho pública ahora, según confirmó Vanitatis, la separación se produjo hace aproximadamente un año, cuando dejaron de convivir en la vivienda que compartían en Madrid.

La historia entre ambos comenzó a principios de 2019 y se consolidó con la llegada de su hija, Erin, nacida en agosto de 2021. Siempre discretos, su primera aparición pública fue en junio de 2019, en un concierto de Carla Bruni en Barcelona. Meses después, oficializaron su relación en los Premios Princesa de Asturias, donde se les vio junto a la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Para Telma Ortiz, esta ha sido su tercera relación conocida. Antes estuvo vinculada al abogado Enrique Martín Llop, padre de su hija mayor, Amanda, y posteriormente contrajo matrimonio con Jaime del Burgo en 2012, unión que terminó en 2016.

Hoy, tanto Ortiz como Bonnar mantienen su vida personal en la más estricta reserva, centrados en el bienestar de su hija pequeña, a la que continúan cuidando de manera compartida.