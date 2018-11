Tony Spina se quita la ropa delante de Miriam Saavedra «¡Ay, tus tetillas! Son rosaditas», le decía la peruana al concursante de 'GH VIP' EL COMERCIO Gijón Jueves, 29 noviembre 2018, 19:05

Parece que la historia entre Miriam Saavedra y Tony Spina va viendo en popa. Y es que desde que Makoke fue expulsada, el italiano está pasando más horas junto a la peruana. Al parecer los dos concursantes están teniendo un acercamiento en la casa y ha comenzado a surgir la química entre los dos.

Este semana, los dos nominados han decidido ir un poquito más allá en su tonteo e incluso se atreven a compartir momentos íntimos en el baño. «¡Ay, tus tetillas! Son rosaditas», decía Miriam al ver a Spina quitarse la ropa para darse un baño. Koala, que estaba junto a ellos, no sabía donde meterse ante el evidente tonteo entre sus compañeros.

Además, ambos han querido hablar sobre su edad. «De mí cuando me ven a primera vista me dicen: ¡Ay, tú pareces de 18 o 19!», decía Miriam. Bromeando le respondía el exviceversa: «Pareces una chinita». Pese a que entre ellos no ha pasado nada, queda claro que hay un interés recíproco. Se hacen bromas, se lanzan indirectas y no pueden parar de sonreír.

Esta noche uno de los dos apoyos de Saavedra abandonará la casa de 'GH VIP'.