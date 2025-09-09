El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Úrsula Corberó da la sorpresa y muestra su embarazo

La catalana y el también actor Chino Darín han compartido una imagen para anunciar que serán padres de su primer hijo

S. V.

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:17

«Esto no es IA». Con esta frase la actriz española Úrsula Corberó compartía la buena noticia de que está embarazada. Ella y su pareja, el también actor Chino Darín esperan su primer hijo juntos después de años de relación.

La foto, compartida en el perfil de la catalana de Instagram, no deja lugar a dudas, pues muestra orgullosa una tripita incipiente. Guapa a rabiar aparece ella sola vestida de blanco en un sofá blanco y en una habitación de parades blancas sin rastro de su novio. Aunque el argentino está presente de una forma muy especial, si alguien pone su dedo en la imagen la barriga el actor aparece etiquetado justo en ese punto.

Son una de las parejas más queridas del mundo de la interpretación y sus frases en distintas intervenciones hablando mil maravillas el uno de otro, del orgullo que sienten, son incontables.

De inmediato la publicación se ha llenado de mensajes tanto de sus fans como de sus compañeros de profesión, como es el caso de Paula Echevarría, Ana Milán, Angy, Miki Esparbé, Patricia Conde, Adriana Torrebejano, Manu Ríos, Diana Gómez y Greta Fernández, entre otros.

