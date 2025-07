Victoria Federica, vacaciones de soltera en Ibiza

Joaquina Dueñas Jueves, 10 de julio 2025, 12:51 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Desde Jorge Bárcenas, Victoria Federica no había vuelto a confirmar un romance de manera pública. Aunque no se había pronunciado al respecto, su asistencia con Borja Moreno al partido de Jack Draper y Lorenzo Musetti del Mutua Madrid Open a principios de mayo se interpretó como la presentación oficial de la pareja, sobre la que ya venía hablándose desde hacía meses. Sin embargo, parece que su amor, que se prometía duradero, no ha llegado al verano. Así, la hija de la infanta Elena está pasando sus vacaciones de soltera en Ibiza mientras que el relaciones públicas se ha incorporado al equipo de Trocadero en Sotogrande.

La hermana de Froilán enjuga sus penas a bordo de un yate de más de 8 millones de euros en la isla balear junto a sus amigas. Rocío, Inés Laffón o María Monfort Matutes le acompañan mientras disfruta de los baños en el Mediterráneo y de los 45 metros de eslora de la embarcación.

Después de casi un año, Victoria Federica vuelve a estar soltera. La nieta del rey Juan Carlos y Borja Moreno se conocían desde hacía una década, pero no fue hasta agosto del año pasado cuando comenzaron a mirarse con otros ojos. Iniciaron entonces un discreto noviazgo alejado del foco mediático que comenzó a trascender a finales del año pasado. Ya en primavera sus apariciones públicas hicieron presagiar lo mejor para esta pareja, pero al final no ha podido ser y los jóvenes han empezado el verano por separado.