Más de 500 personas abarrotan El Polígono, en Gijón, para celebrar su gran comida vecinal

Fue un domingo al que los barrios y parroquias no pudieron pedir más. Con un espectacular día veraniego y temperaturas más propias de la mitad sur de la península, El Polígono celebró su comida vecinal en el parque de Agustín Plaza, en la que participaron 507 personas que llevaron sus mejores platos para disfrutar de la jornada. Después de la sobremesa y una sesión de juegos familiares, el grupo 'Look Out' amenizó la tarde hasta el fin de fiesta.

La parroquia de Castiello, por su parte, celebró una misa cantada por el Coro Harmonía en honor a su patrón, San Pedro, seguido de una procesión acompañada por el grupo de baile La Flor de Xaranzaina, que tambiñen fueron los encargados de amenizar la segunda sesión vermú. Por la tarde tuvo lugar el IV Carnaval de Verano de Castiello, en el que desfilaron niños, adultos, agrupaciones y charangas y donde además hubo también concurso de disfraces de todas las categorías (infantil, adultos, grupos y charangas).

Mientras, Jove celebró su gran día. Comenzaron por la mañana con el reparto del bollo y la botella de vino, con motivo del Día del Socio, y continuaron con una misa en la iglesa parroquial de Jove a la que siguió una procesión. Después, Ceferino Otero fue el encargado de amenizar a los presentes en la sesión vermú y los pequeños disfrutaron de juegos tradicionales. El plato fuerte llegó de noche, en la verbena con la orquesta Tekila.

