Urgente Una persona herida en un accidente en la Autovía Minera
Vehículo en el que viajaba la persona afectada. D. A.

Una persona herida en un accidente en la Autovía Minera

El suceso ha tenido lugar a primera hora de este sábado a la altura del kilómetro 28 en sentido Gijón-Mieres

D. A. / I. G.

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:06

Una persona ha resultado herida en un accidente registrado en a primera hora de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 28 de la la Autovía Minera (AS-I) en sentido Gijón-Mieres, según los primeros datos facilitados por la Guardia Civil.

En actualización

Esta información está siendo desarrollada por los periodistas de EL COMERCIO.

