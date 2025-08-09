Una persona herida en un accidente en la Autovía Minera
El suceso ha tenido lugar a primera hora de este sábado a la altura del kilómetro 28 en sentido Gijón-Mieres
D. A. / I. G.
Sábado, 9 de agosto 2025, 09:06
Una persona ha resultado herida en un accidente registrado en a primera hora de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 28 de la la Autovía Minera (AS-I) en sentido Gijón-Mieres, según los primeros datos facilitados por la Guardia Civil.
En actualización
Esta información está siendo desarrollada por los periodistas de EL COMERCIO.
