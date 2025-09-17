Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón Tuvo lugar esta mañana en la avenida Pablo Iglesias y los afectados, un hombre de 75 años y una mujer de 73 que fueron trasladados al Hospital de Cabueñes

Eva Hernández Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:44 Compartir

Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón. El accidente tuvo lugar este miércoles sobre las once de la mañana en la avenida Pablo Iglesias cuando el autocar, que circulaba por el carril bus, giró a la derecha, al igual que el coche desde el carril central.

A consecuencia de la colisión, hubo dos heridos leves que viajaban en el autobús: un hombre de 73 años que presentaba dolor en la rodilla y una mujer de 73 que padecía dolor cervical. Ambos fueron atendidos por los servicios de emergencias y trasladados al Hospital de Cabueñes.