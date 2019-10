El acuerdo de la izquierda para implantar el 'IBI para ricos' en Gijón abre la vía a un pacto presupuestario Reunión de la comisión de Hacienda en la que se votaron la propuesta de ordenanzas fiscales y las enmiendas de los grupos. / DAMIÁN ARIENZA El proyecto de ordenanzas fiscales del equipo de gobierno sale adelante con el apoyo de Podemos pese al rechazo de la mayoría de sus enmiendas IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 18 octubre 2019, 02:58

Sin apenas hacer cambios en su propuesta inicial, el equipo de gobierno logró ayer el apoyo de Podemos-Equo a su proyecto de ordenanzas fiscales para 2020, que plantea una subida generalizada de los precios públicos con excepciones como el billete de autobús, y allanó el camino para un posible acuerdo presupuestario con la formación morada. «Existe el compromiso de abordar esa negociación desde la seriedad, sin líneas rojas ni chantajes, y buscando elementos comunes», señaló la concejala de Hacienda, Marina Pineda, tras destacar la aprobación de su proyecto fiscal como una muestra de que «las fuerzas de izquierdas de esta ciudad podemos consensuar políticas partiendo de nuestro programa, nuestro proyecto y nuestras premisas políticas». En la comisión de Hacienda celebrada ayer, como paso previo a su votación definitiva en el Pleno del lunes, las ordenanzas fiscales salieron adelante con el voto favorable de los concejales de PSOE, Podemos-Equo e IU y el rechazo del resto de grupos municipales.

Aunque la mayoría de sus enmiendas fueron rechazadas -solo lograron que se congele el precio de la ORA para residentes, moderar la subida que se proponía para las licencias de perros potencialmente peligrosos y ligeros ajustes en la organización del servicio de ayuda a domicilio-, en la decisión final de Podemos influyó sobre todo que tampoco salieran adelante las presentadas por Ciudadanos, Foro y PP que iban en contra de los principales puntos de coincidencia entre el proyecto de ordenanzas de PSOE e IU y su propio programa electoral. Y el principal ejemplo es la implantación de un tipo del IBI diferenciado para los inmuebles con un valor catastral de más de un millón de euros que se usen como almacén, estacionamiento, oficinas o actividades comerciales, de ocio o de hostelería. Aunque la formación morada presentó una enmienda para elevarlo hasta el 0,9%, se conformó con que el gobierno no apoyara las propuestas de supresión del resto de grupos.

«Celebramos que el PSOE haya optado por una fiscalidad progresiva y progresista, rechazando las enmiendas de la derecha», señaló la portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, quien recordó que su postura en torno a las ordenanzas fiscales iba «ligada al trabajo sobre los presupuestos, para los que queremos sentarnos a hablar inmediatamente. De momento, observamos buena disposición». Sobre la mesa su grupo pondrá peticiones como la mejora de las condiciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que pasaría por rescindir el contrato vigente y licitar otro. También «cuestiones relativas a las escuelas infantiles y la renta social», con respecto a las que la concejala de Hacienda sí marcó algunos límites que ambas partes parecen aceptar.

Según Pineda, en la educación de 0 a 3 años, «hablamos de la posibilidad de mejoras organizativas, pero no de la gratuidad, porque ese debate corresponde a la Junta General del Principado». Y con respecto a la renta social, señaló que «el modelo de Podemos no es el nuestro, y lo que buscaremos son programas con los que ambos estemos de acuerdo y que atiendan las necesidades reales de la ciudadanía». El PSOE sí se comprometió con Podemos a estudiar cómo aplicar la bonificación de hasta el 95% en actividades deportivas y culturales de la que se beneficiarán a partir de 2020 los perceptores de ayudas sociales a otras familias que no las reciban, pero sí tengan unas determinadas características socioeconómicas. No obstante, Pineda advirtió de que hacerlo «llevará un tiempo».

Subidas generalizadas

Las ordenanzas fiscales pactadas ayer supondrán subidas en el precio del agua (5%), la basura (6 euros al año), el Patronato Deportivo Municipal (4,7% de media, y un incremento de 25 a 40 euros en la matrícula de las escuelas deportivas) y la ORA. En EMTUSA el billete bajará de 0,85 a 0,70 euros cuando se pague con la Tarjeta Ciudadana o la Tarjeta de Transporte y la gratuidad a menores se elevará hasta los 16 años, inclusive. El trámite de votación de enmiendas sirvió para mantener la exención de la viñeta par los vehículos históricos y para los coches de más de 30 años, que en un principio el gobierno proponía suprimir.

Ciudadanos lamentó que no se tuviera en cuenta una propuesta que presentó en el último momento para apoyar un IBI diferenciado del 0,55% si a cambio se congelaban el agua y la basura. Y advirtió de que la subida aprobada «no grava a los ricos, sino a empresas que generan actividad económica y empleo. El PSOE es consciente de lo perjudicial que es, y por eso ha excluido a la industria, pero no a otros sectores». Foro, que repetirá sus enmiendas en el Pleno, cree que estas ordenanzas «perjudican a los gijoneses al aumentar la presión fiscal». Y también Vox incidió en su efecto «sobre empresarios, autónomos y ciudadanos en general».