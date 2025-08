Adolfo Mariño: «Santaclara no era un verso suelto, su GPS era Jesucristo»

Carlos Amado Gijón Lunes, 4 de agosto 2025, 21:51 Compartir

El funeral por el sacerdote José Antonio García Santaclara, fundador de Siloé, medalla de Asturias e Hijo Adoptivo de Gijón, entre otras distinciones, se convirtió en una reivindicación de la obra desarrollada en vida por un hombre «entrañable, cercano y fraterno, que tenía una fe tan grande, que esa fe lo hacía muy libre ante todo y ante todos». Así lo definió el vicario general de la Diócesis, Adolfo Mariño, compañero suyo de promoción del Seminario, que ofició el funeral acompañado del párroco de La Asunción, Andrés Fernández, y otra treintena de sacerdotes.

«A él le importaban las personas. Quiénes fueran, cómo pensaran, sintieran, vivieran o creyeran o no a él no le importaba nada de eso. Un hombre de fe sabe que lo que importa es la persona y era en lo que él se volcaba constantemente. Su fe era el motor de su vida, no era un verso suelto que andaba por ahí a la deriva, su GPS era Jesucristo», continuó Mariño con las palabras que «me salen del corazón», después de leer la carta del arzobispo Jesús Sanz, enviada desde Roma, donde se encuentra participando en las Jornadas Mundiales de la Juventud.

En su misiva, el jefe de la Iglesia asturiana compartió su última conversación con Santaclara en la víspera de su fallecimiento. «Me dijo que la circunstancia le había aligerado el equipaje y que le había permitido ahondar su relación con Jesús y con la Virgen María», remitió Jesús Sanz, quien también aseguró que «se nos ha ido un buen hermano y un excelente sacerdote».

El féretro con los restos mortales de Santaclara fue introducido en el templo por colaboradores y usuarios de algunos de los centros fundados por él y salió a hombros de sus compañeros sacerdotes, «como es costumbre de los presbiterios de cualquier diócesis», explicó Mariño, mientras sonaba el himno de la Virgen de Covadonga. Fuera del templo el público que no había podido acceder por falta de espacio irrumpió en un sonoro aplauso de despedida acompañado por los sones de la charanga Ventolín, que le dedicaron varios temas.

Alcaldes y usuarios de Siloé

Además de una destacada presencia de usuarios de Siloé, hubo una amplia representación institucional, entre ellos la alcaldesa Carmen Moriyón, la consejera Marta del Arco, los alcaldes de Morcín, Maximino García, y de Langreo, Roberto García, así como varios miembros de la Corporación y el diputado asturiano en el Congreso por Sumar Rafael Cofiño.

El secretario general del PSOE local, Monchu García, también asistió al funeral, al igual que el expresidente de la SIBI Marcelo Palacios, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y su hermana María Antonia, el exportavoz socialista Luis Manuel Flórez, el exvicepresidente del Congreso de los Diputados Ignacio Prendes, la socialista Dulce Gallego y Jesús Iglesias, Gloria Fernández y Manuel García Fonseca, 'el Polesu', de Izquierda Unida.

Fuera del templo, estuvieron representantes de la Plataforma Asturias por Palestina, cuyo portavoz, Miguel San Miguel, depositó junto al altar un ramo de flores al inicio de la ceremonia. La exconsejera Noemí Martín, el sindicalista Juan Manuel Martínez Morala, entre otros muchos, participaron en el último homenaje a Santaclara a la salida del féretro.

