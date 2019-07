La alcaldesa advierte de que sin ingresos de plusvalías «hay que subir impuestos» para pagar

La alcaldesa Ana González calificó ayer de «demagógica» la petición de dejar como parque los terrenos del 'solarón'. Sobre todo si ésta no viene acompañada de alternativas de financiación a la vía de ingresos que suponen las plusvalías inmobiliarias para pagar parte de los más de 800 millones de euros que costará el plan de vías gijonés.

La regidora socialista defendió que es urgente contar con la estación intermodal, pero recordó también que «hay que pagarla y conseguir dinero para ella». Y ante la propuesta de la recién surgida plataforma bajo el lema 'Un pulmón para el solarón', que pide que se renuncie a edificar en las parcelas a la venta del plan de vías, incidió en que si se quiere eso «o se saca el dinero de la gente a través del incremento de impuestos o no se invierte nada de aquí en muchos años, ni siquiera para pintar cualquier banco de la ciudad». Por eso abogó por «decir las cosas con claridad » a la ciudadanía, porque según ella «lo otro es demagogia pura».

Según las estimaciones que realizó el Ministerio de Fomento en borradores anteriores del convenio vigente del plan de vías -y que no vienen recogidas en el acuerdo final publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 24 de mayo- las plusvalías inmobiliarias podrían alcanzar los 214,94 millones de euros (IVA incluido) si se lograba dar salida edificatoria a todas las parcelas disponibles. Ese cálculo del valor de los suelos, según el método residual estático, se hizo tomando como referencia un estudio realizado por la sociedad de tasación estatal Segipsa en abril de 2016. No obstante, Fomento solicitó meses atrás una actualización de la tasación de los terrenos del plan de vías que aún no se ha presentado al consejo de administración de Gijón al Norte.

Serían por tanto 214,94 millones de ingresos, en el mejor de los escenarios, para recuperar parte de los 500,36 millones en que están presupuestados en el convenio el soterramiento de las vías hasta La Calzada, la construcción de la estación intermodal y su conexión con el túnel del metrotrén (hay otros 313,66 millones que asumirá Fomento en solitario a través de Adif para completar y extender el túnel hasta Cabueñes).

Respecto a la petición del presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, para que se mantenga la centralidad de la estación de autobuses de Gijón por encima de la intermodalidad, González también fue tajante. Opinó que es «legítimo» que Cosmen defienda los intereses de su empresa, pero también remarcó que «el plan de vías es un proyecto público». A su juicio, «el debate sobre la intermodalidad (que trenes y autobuses compartan las mismas instalaciones y estén interconectados) es seguramente uno de los más cerrados», en referencia al plan de vías.

Plataforma con apoyo plural

La plataforma ciudadana que ha surgido para pedir que no se edifique en el 'solarón' y se preserve éste como parque en el centro de la ciudad está impulsada por diferentes personas del mundo de la cultura, el urbanismo, el ecologismo y activistas sociales que buscan generar un debate social en torno a la próxima urbanización de esos terrenos. Entre los firmantes del manifiesto 'Un pulmón para el solarón' figuran el arquitecto Vicente Díez Faixat, el psiquiatra Guillermo Rendueles, el músico Nacho Vegas, el ecologista Paco Ramos y los exconcejales de Xixón Sí Puede Alejandro Zapico y Verónica Rodríguez. Presentará su campaña mañana a las 21 horas en la carpa de Cimata Night.