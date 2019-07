Alsa plantea una estación céntrica aunque no tenga carácter intermodal 01:26 En primer término, la alcaldesa, junto a Jacobo Cosmen en la presentación del nuevo vehículo. / JUAN CARLOS TUERO El presidente de la compañía reconoce la necesidad de «actualizar» la terminal al no reunir esta «las condiciones idóneas» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 9 julio 2019, 01:38

El presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, reivindicó ayer mantener la centralidad de la estación de autobuses de Gijón, incluida en el plan de vías, por encima de la intermodalidad que en un principio se proyecta. Según afirmó, la apuesta de la empresa pasa por no perder la centralidad, motivo por el que descartaría ubicar la estación de autobuses donde se está planeando. Se refería así a la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, donde en un principio se aglutinaría el transporte por carretera y el ferroviario.

Sin embargo, a juicio de Cosmen, en el caso de Gijón la intermodalidad «es muy baja», por lo que prefieren mantenerse donde están hoy o en ubicaciones alternativas como puede ser el entorno de la plaza de Europa. Esta demanda surge también, según señaló ayer, en base a una apuesta por el transporte público y teniendo en cuenta que «la mayor parte de los viajes no superan los 30 o 35 minutos», motivo por el que considera que poner la estación de autobuses donde está proyectada dentro del plan de vías supone «cierta dificultad» para los viajeros, al alargar los trayectos.

«Hoy por hoy no hay esa demanda», reiteró, para insistir después en que si el ferrocarril busca la centralidad, en referencia estaciones intermedias que se contemplan, como es la de plaza de Europa, «Alsa busca lo mismo».

Cosmen indicó sin ambages que el Ayuntamiento es conocedor de la pretensión de su empresa, aunque matizó que era la anterior Corporación, y no esta nueva, quien había recibido sus demandas. Y afirmó que «hay que dar pasos hacia una verdadera estación municipal».

En este sentido, ajenos a esta propuesta y según figura en las previsiones del Ministerio de Fomento y el resto de administraciones involucradas en el proyecto del plan de vías, las obras de la estación intermodal comenzarían en 2021, para acometer dos años después la cobertura de vías hasta La Calzada. Junto a estas dos actuaciones irían la demolición de la estación de Carlos Marx, la ampliación del parque de Moreda, el desdoblamiento de Juan Carlos I y la recuperación del antiguo acceso a Gijón por Sanz Crespo, transformada en bulevar. En paralelo, Adif acometería en solitario las obras necesarias para completar y poner en marcha el metrotrén desde la estación intermodal hasta Cabueñes.

Pese a su rechazo a la estación intermodal, el presidente de Alsa no quiso, sin embargo, entrar a valorar el lugar idóneo para la terminal de autobuses, un trabajo que deja al criterio de los técnicos de la sociedad que gestiona el plan de vías, Gijón al Norte, en la que están representados Ministerio de Fomento, Principado y Ayuntamiento de Gijón. Por último, junto a estas prioridades de autobuses y ferrocarriles, Cosmen quiso señalar un nuevo frente común de compromiso. «Tanto el ferrocarril como Alsa estamos en la misma guerra de sacar a vehículos privados de la carretera», manifestó al tiempo que reiteraba la apuesta «decidida» de la empresa por el transporte público.

«Francamente mejorable»

Por otro lado, y en referencia al actual estado de la estación de autobuses, ubicada entre las calles Llanes y Ribadesella y muy criticada por los usuarios, Cosmen reconoció lanecesidad de actualizar la terminal al considerar que esta no reúne las condiciones «idóneas» y es «francamente mejorable». En este sentido, el presidente de Alsa quiso llamar la atención sobre un dato que sitúa a Gijón como la primera ciudad que no tiene estación dentro de un ranking de municipios con más de 50.000 habitantes, puesto que el actual apeadero está considerado como una parada y no como una terminal propiamente dicha.