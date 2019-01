Álvaro Muñiz: «Acepto el reto de Foro» Álvaro Muñiz, rodeado de cuatro concejales de Foro y de otros miembros el partido. / CAROLINA SANTOS El todavía director de la Feria da el paso de presentarse a las primarias de la formación animado por un grupo de afiliados, entre ellos cuatro ediles del gobierno local MARCOS MORO Gijón Martes, 29 enero 2019, 19:39

Álvaro Muñiz anunció esta tarde que da el paso para encabezar una lista a las primarias de Foro, en las que tendrá que medirse con el concejal Esteban Aparicio el próximo 2 de marzo. Los más de 2.000 afiliados que tiene la organización en este momento en Gijón decidirán en las urnas del Palacio de Congresos del recinto ferial quién es el sucesor de Carmen Moriyón como cabeza de cartel electorales en los comicios del 26 de mayo. Muñiz dio este paso al frente con una ciudada puesta en escena en el Café Dindurra, rodeado de un grupo de afiliados, entre ellos medio equipo de gobierno y varios cargos directivos municipales.

En primer lugar , el concejal de Festejos, Deportes y Juventud, Jesús Martínez Salvador, hizo público que un grupo de militantes le pidieron a Muñiz que se presentase para presidir el partido en Gijón y , por extensión, para liderar la candidatura a la Alcaldía de Foro. Según Martínez Salvador, el todavía director de la Feria de Muestras «encarna a la perfección el espíritu profesional por su valía y experiencia en la gestión». Según el edil, éste también «encarna el diálogo y el consenso, cualidades indispensables en la política del momento actual». Por último destacó que «nadie como Álvaro Muñiz puede dar continuidad» al legado de los ocho años de gobierno de Carmen Moriyón.

Muñiz recogió a continuación el guante: «Acepto el reto». «No soy un 'bien queda' . Cuando un grupo de personas al final de mi etapa profesional se acercan a mí y me dicen que tengo cabida en un proyecto sin mochilas que es noble y bueno para Gijón, y además confían en que puedo aportar algo, no me queda otra que aceptar». remarcó. «En la sociedad actual opino que no hay crisis de valores, sino crisis de compromiso. Hay que ponerse encima del caballo, poner la cara y arriesgar y estoy dispuesto a ello», añadió.

«Orgullosos de la transformación de la ciudad»

«Somos una de la ciudades top del mundo», aseguró Muñiz, quien lamentó que «los únicos que no nos admiramos somos nosotros». Abogó en ese sentido por «estar orgullosos de la transformación que ha experimentado la ciudad para mejorarla en base al diálogo y la tolerancia, huyendo de los populismos».

Reconoció asimismo que le gustaría contar por su «valía», en su equipo, con concejales del actual equipo de gobierno sin concretar cuáles. Además indicó que no se siente marcado por ser «el candidato de la alcaldesa» desde su inclusión por la actual presidenta regional del partido en su directiva. «Solo me marca que se me considere un tío noble, honrado, correcto, e inteligente», afirmó.

Entre quienes dieron esta tarde públicamente su respaldo a Muñiz para las primarias de Foro en el Dindurra estuvieron, entre otros, la edil de Hacienda, Ana Braña; la edil de Educación y Cultura, Monsterrat López Moro; la concejal de Bienestar Social, Eva Illán, y el porpio Martínez Salvador. También están en la plataforma de apoyo al todavía director del recinto ferial el gerente de Impulsa, Rubén Hidalgo; la gerente del Jovellanos, Teresa Sánchez, y la gerente de la Empresa de la Vivienda (Emvisl), Elena Sevilla. Junto a ellos también gente de peso en Foro como Marcos Grana, miembro de la directiva local.