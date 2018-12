Álvaro Muñiz: «Si me dicen que me presente a la Alcaldía, me presentaré» «Me produce mucho respeto la política, el poder llegar al ciudadano, pero me creo en la obligación de comprometerme», asegura el director de la Feria EUGENIA GARCÍA Viernes, 21 diciembre 2018, 13:29

Es prudente y alude al calendario para no confirmar si entre sus planes entra optar a la Alcaldía, pero el todavía director de la Feria Álvaro Muñiz se presentará si así se lo pide Foro. El candidato, recordó esta mañana durante la presentación de Mercaplana -la última con él al frente de la institución- será el presidente de la agrupación local y saldrá del congreso del partido, que aún no tiene fecha. Pero «si me dicen 'preséntate a ese follón', me presentaré», aseguró.

Su paso a la política no fue premeditado. «No soñaba con dedicarme a la política», dijo. Con la cercanía de la jubilación se planteaba colaborar con Cáritas, Proyecto Hombre o el Banco de Alimentos e incluso involucrarse aún más en el Ateneo Jovellanos. Pero un día recibió una llamada de Carmen Moriyón. La alcaldesa le dijo «creemos que puedes aportar algo a nuestro proyecto», y como según el propio Muñiz «no me gusta decir 'hay que hacer', pensé que era la oportunidad de subirme al caballo y poner la cara para que me la partan si es menester».

¿Qué papel va a tener en Foro? «El que me den, yo no voy a negarme a nada», sostuvo. «Si fuese de estrella invitada crearía mi propio partido o iría con una candidatura independiente, pero cuando formas parte de un grupo tienes que saber estar», argumentó, al tiempo que defendió que «la capacidad de influencia de las personas no viene solo por los cargos». «Nunca me sentí director de esta casa porque me hayan colocado en una posición en el organigrama sino la capacidad que de liderar y aportar. A mí lo que me preocupa realmente es hacer eso», mantuvo.

Y reconoció Muñiz que «aunque sea considerada una persona con éxito, me produce mucho respeto el ámbito de la política y el poder llegar al ciudadano». En el mundo en que se involucra ahora «tienes que convencer a la gente, no vale con decir estoy aquí, seguidme». El director de la Feria opinóigualmente que «vivimos en una sociedad donde lo primero que falta es compromiso, porque los valores están claros». Eso mismo es lo que le ha llevado a aceptar la llamada de Moriyón: «Me creo en la obligación de subirme al caballo y comprometerme».