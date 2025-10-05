El amanecer más poético de Gijón

Eva Hernández Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 00:27 Comenta Compartir

«Quizás el verdadero enemigo no es el que está afuera, sino el tiempo que dejamos pasar mientras decidimos si confiar o no» o «Ven, antes de que la soledad termine por convencerme de que hay heridas que se curan con nuevas cicatrices». Gijón amaneció hoy más poética que nunca. La pasada madrugada, el poeta ovetense Federico Andrián Agasse, autor de 'Mi montaña rusa de palabras', empapeló los lugares más emblemáticos de la ciudad con trescientos carteles con sus poemas.

El autor ovetense realizó el pasado mayo esta acción poética en su ciudad y tras «la buena repercusión» que tuvo decidió hacerlo volver a hacerlo, pero esta vez en Gijón. Con extractos de sus poemas, el autor buscó dos objetivos. Por un lado, divulgar la literatura y, concretamente, la poesía contemporánea. «Quiero que la gente vea que leer poesía no es solo Bécquer o Federico García Lorca. Existe también poesía actual, que no tiene métrica, pero que puede transmitir mucho», recalcó.

Lo que le lleva al segundo motivo. «Para mí, escribir es transmitir todo lo que no puedo de otra forma. Llega un punto en el que terminamos todos encerrados y no conectamos con nuestros sentimientos», explicó el poeta. «Es una forma de que las emociones estén a plena luz de la calle», apostilló. Al leer las frases, anotó, «la gente se puede sentir identificada, para bien o para mal, porque la poesía puede ser bonita, pero también cruel».

Andrián comenzó a escribir hace quince años en plena adolescencia. «Fue una vía de escape». Ahora, lo que empezó como hobbie se convirtió en rutina. Este año publicó su primer poemario y, a raíz de ello, discurre oportunidades «para conectar con más gente» porque la poesía también es una forma de que «las personas no se sientan solas».

Temas

Gijón