La ampliación de Alcampo, en Gijón, pasará a llamarse 'Ronda Roces Parque Comercial'
La inauguración del centro comercial será en octubre
M. M.
Gijón
Martes, 23 de septiembre 2025, 23:22
La ampliación de Alcampo está configurando a su alrededor un gran polo comercial en la zona de Roces y Porceyo, en Gijón. El nuevo espacio de compras y ocio, que incluye una tienda Mediamarkt, pasará a llamarse 'Ronda Roces Parque Comercial' y protagonizará un acto de inauguración el 4 de octubre, de 13 a 19.30 horas, con hinchables, sesión vermú con concierto, djs, actuaciones de magia y teatro y una holi party, entre otras actividades.
Mercadona abrirá en ese mismo entorno un nuevo supermercado el jueves.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.