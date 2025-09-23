El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ampliación de Alcampo, en Gijón, pasará a llamarse 'Ronda Roces Parque Comercial'

La inauguración del centro comercial será en octubre

M. M.

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:22

La ampliación de Alcampo está configurando a su alrededor un gran polo comercial en la zona de Roces y Porceyo, en Gijón. El nuevo espacio de compras y ocio, que incluye una tienda Mediamarkt, pasará a llamarse 'Ronda Roces Parque Comercial' y protagonizará un acto de inauguración el 4 de octubre, de 13 a 19.30 horas, con hinchables, sesión vermú con concierto, djs, actuaciones de magia y teatro y una holi party, entre otras actividades.

Mercadona abrirá en ese mismo entorno un nuevo supermercado el jueves.

