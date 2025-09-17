Amplio despliegue en el Cerro de Santa Catalina, en Gijón, por una falsa alarma

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:07 Compartir

Una falsa alarma obligó a primera hora de la tarde de este miércoles a desplegar un amplio operativo de emergencias en el Cerro de Santa Catalina, en Gijón. La actuación se activó tras el aviso de la familia de una joven que había salido de casa y cuyo paradero se desconocía, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que se encontrara en situación de riesgo. Al lugar acudieron efectivos de la Policía y una ambulancia, generando expectación entre los viandantes. Tras una inspección minuciosa de la zona, no se localizó a ninguna persona ni se detectó indicio alguno de emergencia. El dispositivo fue desactivado y el incidente quedó registrado como falsa alarma.