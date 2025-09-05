El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amplio despliegue policial para detener al individuo en Fomento, en Gijón. Damián Arienza

Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón

El individuo agredió a otro hombre en presencia de los muchos viandantes que abarrotaban el paseo. Cuentan con numerosos antecedentes por robos con violencia y hurtos

O. Suárez / M. Agra

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:14

Amplio despliegue en Fomento, en Gijón, para detener a un conocido atracador que en las últimas semanas ha protagonizado numerosos incidentes. El individuo, que mostró una gran violencia, agredió a otro hombre en la calle Rodríguez San Pedro, cuando el paseo se encontraba repleto de viandantes.

Al parecer, llegó a propinarle numerosas patadas cuando la víctima se encontraba tirada en el suelo. Una mujer mayor que intentó mediar para evitar que le siguiese pegando, recibió un fuerte empujón.

En pocos minutos se personaron en el lugar varias dotaciones de la Policía Nacional. Los agentes lograron reducir al hombre e introducirlo en el vehículo patrulla para ser trasladado a los calabozos de la Comisaría. Se da la circunstancia de que ya había estado en el mismo lugar hace escasos días. Cuenta con numerosos antecedentes policiales por hurtos y robos con violencia y en los últimos tiempos han sido arrestado en numerosas ocasiones, con las consiguientes puestas a disposición del juzgado. Se encuentra en libertad provisional con varios juicios pendientes.

