Ana Belén Murias Gómez (Boal, 1972) tomó posesión de su acta de concejal por el PSOE en el pleno ordinario de octubre, en sustitución de ... Juan José Alonso Ordiales, que renunció por «motivos profesionales». Graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos, esta vecina del barrio de Contrueces también es técnica en Prevención de Riesgos Laborales y profesora interina de la Consejería de Educación. Además, preside la Asociación de Mujeres Empresarias y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Economía Social.

–¿Qué sensaciones tiene de su incorporación al Ayuntamiento como edil del grupo socialista?

–Pues me uno a la Corporación como soy yo, con mucha ilusión. También con mucha responsabilidad y con muchas ganas de trabajar.

–¿En qué áreas va a centrar su actividad como edil?

–Voy a centrarme en lo que es el empleo, el apoyo a las pymes, al autónomo, al comercio y a la economía social.

–Que no es poco...

–Además, a mí me parece que son los pilares que soportan el tejido económico de la ciudad y, quieras que no, pues gracias a ellos tenemos una identidad y hacemos que la vida sea un poco más fácil para toda la gente, para todos los vecinos y vecinas.

–Se incorpora al grupo socialista a mitad de partido. Desde fuera, ¿cómo ha visto los dos primeros años de mandato?

–Ha habido más promesas que realidades. Si lo tuviera que resumir, diría que he visto muchos titulares vacíos. Desde dentro de nuestro partido, sí he visto que estamos trabajando para hacer una oposición responsable, proactiva, pero también firme. Para que la ciudad intente en la medida de lo posible no perder más tiempo.

–¿En qué aspectos cree que debe mejorar el PSOE para recuperar el bastón de mando?

–Trabajamos para que la ciudadanía nos vea como la alternativa más sólida, como siempre hemos sido, y reconocible para todos los ciudadanos de Gijón.

–La marcha de Floro, que deja al grupo municipal al cargo de un liderazgo «coral», como lo definió su secretario general, ¿puede perjudicar ese objetivo de visibilizar el trabajo del PSOE en el Ayuntamiento?

–De verdad, créame que no. No, porque el grupo está sumamente unido. No hay ningún tipo de voz disidente y realmente creemos en el trabajo. Creemos que tenemos que hacerlo así porque miramos más que nada por que Gijón realmente tenga un proyecto y una viabilidad a futuro. Y la marcha de Floro, bueno, todos podemos marcharnos en un momento determinado, pero en el grupo municipal y en el PSOE de Gijón hay mucha gente con talento, y además hay un proyecto muy sólido detrás.

–Como integrante también de la ejecutiva local, ¿qué características cree que tendría que tener ese militante que diera el paso para presentarse a la Alcaldía?

–Pues igual no me cree, pero le digo de verdad que las características que tenga que tener no me importan en este momento. No me preocupan. Nuestra organización tiene unos mecanismos claros de elección y lo que abunda en nuestras filas es gente comprometida, con talento y con ganas de hacer.

–¿No les preocupa en este momento ese liderazgo?

–No. Para nada.

–El gobierno local de Foro y PP incide en el mensaje de que Gijón afronta el momento de mayor transformación de los últimos cincuenta años. ¿Qué le parece?

–Me parece un titular vacío. Nos han prometido muchas cosas. Desde la labor de oposición se está controlando a ver qué es lo que se lleva a término. De momento, hay muchas promesas. Vamos a esperar hasta fin de mandato a ver qué es lo que se convierte en realidad.

–¿Qué le preocupa de la acción del gobierno local ahora mismo?

–Me preocupa el parón importante que hubo en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que ha sido una apuesta clara y evidente de los gobiernos socialistas precedentes, que en un momento determinado vieron que la economía de Gijón necesitaba virar hacia el conocimiento y la innovación. Ahora parece que se está retomando y esperemos que vuelva a coger ritmo y ese empuje con el que se inició, porque creemos que es fundamental. Y también me preocupa la improvisación y la falta de visión en Naval Azul, que no puede reducirse simplemente a un debate urbanístico. Naval Azul es para crear empleo, conocimiento y un tejido empresarial, mucho más que una parcela que esté mirando al mar.

–Desde el otro lado, habrá quien les reproche que desde el Puerto se intentó bloquear ese proyecto.

–El Puerto debe jugar un papel fundamental en este desarrollo, porque sin su implicación no habrá un verdadero proyecto de ciudad. Se lo resumo en que esperamos que Naval Azul no sea otro 'solarón'.

–¿Algo más?

–Pues los problemas de tráfico en Porceyo tras la ampliación del área comercial. Era previsible lo que está pasando a día de hoy. Faltó totalmente planificación y coordinación. No se puede abrir un complejo de este tamaño sin garantizar la movilidad segura y accesos ordenados a la zona y ahora tenemos el problema. Además, tampoco se ha contado con la opinión de los vecinos de la zona, ni se pensó en las posibles interferencias para su vida diaria.

–¿La postura del PSOE nacional respecto al peaje del Huerna les puede pasar factura electoral?

–La reivindicación de suprimir el peaje pienso que es un sentimiento de asturianía. Nosotros somos asturianos y tenemos que defender a los asturianos.