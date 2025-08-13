A un año del eclipse total de sol la disponibilidad de plazas hoteleras en Gijón es muy reducida Los principales portales reflejan una ocupación cercana al lleno y derivan las búsquedas a localidades cercanas

Carlos Amado Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:25 Comenta Compartir

La excepcionalidad del fenómeno astronómico que se vivirá dentro de un año con Gijón como uno de los lugares privilegiados para la observación, si las nubes del cielo lo permiten, del eclipse total de sol, que se producirá el 12 de agosto de 2026, entre las 20.28 y las 20.30 horas, apunta a un lleno absoluto en los alojamiento turísticos de la ciudad.

A un año vista, uno de los portales de reservas más utilizados sorprendía ayer con el mensaje de «un 99% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas», en los escasos resultados que mostraba a la búsqueda de habitación para pernoctar en Gijón del 12 al 13 de agosto del año próximo.

El único hotel de los de cuatro estrellas, los de mayor categoría en la ciudad, con disponibilidad ayer para reservar en esa fecha en concreto era el NH Gijón, con una cotización de 614 euros, en régimen de alojamiento y desayuno. En el hotel que la misma cadena tiene en Oviedo, el NH Principado, esta misma opción era aún un poco más cara, a 617 euros. Por contra, aún existían opciones más económicas, como los alojamientos Albor I y Albor II, ambos de tres estrellas, que ofrecían la habitación doble a 99 y a 109 euros, respectivamente. La única opción de apartamento disponible en Gijón era Espacio Moderno, en la calle Calderón de la Barca, con habitación para cuatro huéspedes por 233 euros.

La escasez de disponibilidad de plazas hace que estos portales ofrezcan entre sus resultados de búsqueda para Gijón plazas de alojamiento en localidades cercanas, como Candás y Luanco, que disponen de oferta de apartamentos de distinta capacidad por entre 126 y 148 euros en sus tarifas no reembolsables.

Que salten las alarmas cuando entre algunos resultados salten opciones que con precios tan desorbitados como los más de 1.000 euros por una cama individual de un albergue de Oviedo o los 5.000 por una habitación en una céntrica y nueva pensión del centro de Gijón, que se trata de que el sistema del alojamiento altera los precios a tan largo plazo.

Temas

Gijón