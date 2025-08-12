Gijón se prepara para el eclipse solar total de 2026: «Va a ser una pasada»
La región, «privilegiada» para ver un fenómeno que no se repite desde 1905, diseña mapas, talleres y un congreso con cien expertos internacionales
Gijón
Martes, 12 de agosto 2025, 20:19
¿Va a ser guapo?». La pregunta la hacía Lucas Alas, de 9 años, en referencia al eclipse solar total que se podrá observar ... dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, a las 20.28-20.30 horas. Un fenómeno que no se repite en el Principado desde hace 120 años (desde el 30 de agosto de 1905 para ser exactos) y que en esta ocasión sitúa a Asturias como «un lugar privilegiado» para observarlo.
Tal es así, que la comunidad autónoma ya está sentando las bases para disfrutar de este momento astronómico «único» que, además, ofrece «grandes oportunidades» en los campos del turismo, la cultura, la educación y la ciencia, y permite visibilizar también una industria incipiente –la aeroespacial–, cada vez con mayor peso en la región, en palabras del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante la presentación en la Fidma.
La pregunta de Lucas no quedó sin respuesta. Delante de él, la astrofísica asturiana Noemí Pinilla-Alonso, que ha trabajado para la NASA y ahora en el ICTEA (Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias), le despertó una gran sonrisa. A él y a todo el público: «Va a ser una pasada».
Su trayectoria será de Norte a Sur. Desde Groenlandia llegará al norte peninsular español, de Galicia hasta Mallorca, y Asturias estará en la franja «privilegiada» para observar el eclipse solar en su totalidad. «Será muy democrático». Cuenta, además, con otra ventaja: el Principado será, junto con otros puntos de Galicia, el lugar donde el sol estará más alto. Así, «mientras que en Castellón estará a una altitud de 4,4 grados por encima del horizonte, en el Principado lo vamos a tener unos diez grados. Y diez grados es suficiente como para que sea visible desde la mayor parte de los sitios», explicaba Xuan González, de la iniciativa de divulgación científica Allande Stars, aludiendo a la importancia de estar en espacios diáfanos, sin edificios ni montañas delante, en dirección oeste.
Tomando Gijón como referencia, el eclipse empezará a las 19.31 horas. La fase de ocultación del sol por la luna durará unos 55 minutos, hasta llegar a la totalidad. «Esa sensación de tener noche en mitad del día tendrá una duración de 1 minuto y 45 segundos, aproximadamente (en Oviedo, por ejemplo, se estima que durará un minuto y 48 segundos, el máximo de todo el territorio nacional). Será algo hermoso. Después volveremos a ver el sol. Todo ello acabará a las 21.20 horas y 46 segundos (con la referencia gijonesa)». Es decir, desde el inicio al final, durará «aproximadamente unas dos horas, quizá un poquito menos».
Un momento único
Cuándo
-
El 12 de agosto de 2026. No se repite en Asturias un eclipse solar total desde 1905. Y antes lo hubo en 1860.
Las ventajas de Asturias
-
Se podrá ver en su totalidad y es el lugar donde más alto estará el sol: a diez grados del horizonte.
Cuánto durará
-
1 minuto 45 segundos aproximadamente.
¿Habrá más?
-
Que se vean en Asturias, no. Habrá otro en 2027, en el sur de Andalucía y norte de África y durará más tiempo, y en 2028 (pero anular) en la mitad sur de la península ibérica.
Unánime fue el consejo de los expertos de ver el eclipse con gafas específicas y homologadas. «Hay que cuidar la salud visual». Asimismo, Asturias –que contará con una comisión en la que participarán distintas consejerías– está ya trabajando con la Delegación de Gobierno, la Federación de Concejos y las asociaciones astrofísicas para diseñar un mapa de puntos de observación seguros, distribuidos por todo el territorio, para garantizar los servicios adecuados, evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad.
Científicos de la NASA
La astrofísica asturiana Lucía González Cuesta –promotora de Allande Stars– especificó que ya preparan talleres con los centros educativos (implicando hasta a niños de Infantil), para profesionales (empresas de turismo activo, alojamientos) y el público general, con jornadas que permitan la observación diurna y nocturna, y «conocer cómo la astronomía está presente en nuestro territorio».
Entre el 5 y 7 de agosto, en Oviedo, habrá un congreso que reunirá a un centenar de expertos internacionales, al que asistirán, expertos de la NASA (Lori Glaze) y la Estación Espacial Internacional (Francisco Córdova). Intercambiarán experiencias sobre la Luna y Marte, la salud espacial, los materiales avanzados, las misiones espaciales, el espacio cislunar y la defensa planetaria.
Los astrofísicos insisten: «Usen gafas homologadas. Ni telescopios ni radiografías ni negativos; son mitos»
El Principado repartió este martes 500 gafas homologadas para el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 como paso inicial a un año vista. Y las astrofísicas Noemí Pinilla-Alonso y Lucía González Cuesta insistieron en ello, así como el propio consejero. «Después del último eclipse solar que hubo en Estados Unidos (2024) y que atravesó todo el país, hubo muchos comentarios sobre molestias en los ojos. El dolor no es instantáneo, aparece a las horas y hay daños irreversibles», especificó Xuan González, que explicó el fenómeno junto con Laura Hermoso, ambos de Allande Stars.«Usad gafas de eclipse homologadas, válidas. Y, por supuesto, no utilicéis ningún instrumento óptico no diseñado para un eclipse, como puede ser el telescopio para ver las estrellas. Tampoco valen las gafas de sol. Ni las radiografías ni los negativos. Eso son mitos y no protegen adecuadamente la vista». Tampoco se inclinaron por los filtros de soldar. ¿Y qué vamos a sentir? «Bajará la temperatura, por lo que sentiremos frío. Podremos ver incluso estrellas y los animales se comportarán raro. Los pájaros –le indicaba Noemí Pinilla-Alonso a Lucas Alas, de 9 años– creen que es de noche y marcharán a los árboles de todos de repente. Es bueno verlo en la naturaleza. Si estás en una ciudad, vale, pero si lo observas en la zona rural, mucho mejor». Y un consejo de Lucía González Cuesta: «Intentemos guardar los móviles y disfrutarlo en vivo y en directo, no por una pantalla».El fenómeno –ya empieza a registrar reservas hoteleras– servirá para que Asturias proyecte internacionalmente sus trabajos en la industria. Así, el consejero recordó la plataforma para investigar la habitalidad de la Luna en el Pozo Santiago, en Aller. Y el nuevo modelo de licitación para desarrollar un banco de pruebas para cohetes y un banco de ensayo de nanosatélites.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.