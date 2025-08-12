El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las astrofísicas asturianas Noemí Pinilla-Alonso y Lucía González, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, con gafas para ver el eclipse. Arnaldo García

Gijón se prepara para el eclipse solar total de 2026: «Va a ser una pasada»

La región, «privilegiada» para ver un fenómeno que no se repite desde 1905, diseña mapas, talleres y un congreso con cien expertos internacionales

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 20:19

¿Va a ser guapo?». La pregunta la hacía Lucas Alas, de 9 años, en referencia al eclipse solar total que se podrá observar ... dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, a las 20.28-20.30 horas. Un fenómeno que no se repite en el Principado desde hace 120 años (desde el 30 de agosto de 1905 para ser exactos) y que en esta ocasión sitúa a Asturias como «un lugar privilegiado» para observarlo.

