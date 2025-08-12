Gijón se prepara para el eclipse solar total de 2026: «Va a ser una pasada»

¿Va a ser guapo?». La pregunta la hacía Lucas Alas, de 9 años, en referencia al eclipse solar total que se podrá observar ... dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, a las 20.28-20.30 horas. Un fenómeno que no se repite en el Principado desde hace 120 años (desde el 30 de agosto de 1905 para ser exactos) y que en esta ocasión sitúa a Asturias como «un lugar privilegiado» para observarlo.

Tal es así, que la comunidad autónoma ya está sentando las bases para disfrutar de este momento astronómico «único» que, además, ofrece «grandes oportunidades» en los campos del turismo, la cultura, la educación y la ciencia, y permite visibilizar también una industria incipiente –la aeroespacial–, cada vez con mayor peso en la región, en palabras del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante la presentación en la Fidma.

La pregunta de Lucas no quedó sin respuesta. Delante de él, la astrofísica asturiana Noemí Pinilla-Alonso, que ha trabajado para la NASA y ahora en el ICTEA (Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias), le despertó una gran sonrisa. A él y a todo el público: «Va a ser una pasada».

Su trayectoria será de Norte a Sur. Desde Groenlandia llegará al norte peninsular español, de Galicia hasta Mallorca, y Asturias estará en la franja «privilegiada» para observar el eclipse solar en su totalidad. «Será muy democrático». Cuenta, además, con otra ventaja: el Principado será, junto con otros puntos de Galicia, el lugar donde el sol estará más alto. Así, «mientras que en Castellón estará a una altitud de 4,4 grados por encima del horizonte, en el Principado lo vamos a tener unos diez grados. Y diez grados es suficiente como para que sea visible desde la mayor parte de los sitios», explicaba Xuan González, de la iniciativa de divulgación científica Allande Stars, aludiendo a la importancia de estar en espacios diáfanos, sin edificios ni montañas delante, en dirección oeste.

Tomando Gijón como referencia, el eclipse empezará a las 19.31 horas. La fase de ocultación del sol por la luna durará unos 55 minutos, hasta llegar a la totalidad. «Esa sensación de tener noche en mitad del día tendrá una duración de 1 minuto y 45 segundos, aproximadamente (en Oviedo, por ejemplo, se estima que durará un minuto y 48 segundos, el máximo de todo el territorio nacional). Será algo hermoso. Después volveremos a ver el sol. Todo ello acabará a las 21.20 horas y 46 segundos (con la referencia gijonesa)». Es decir, desde el inicio al final, durará «aproximadamente unas dos horas, quizá un poquito menos».

Un momento único Cuándo El 12 de agosto de 2026. No se repite en Asturias un eclipse solar total desde 1905. Y antes lo hubo en 1860. Las ventajas de Asturias Se podrá ver en su totalidad y es el lugar donde más alto estará el sol: a diez grados del horizonte. Cuánto durará 1 minuto 45 segundos aproximadamente. ¿Habrá más? Que se vean en Asturias, no. Habrá otro en 2027, en el sur de Andalucía y norte de África y durará más tiempo, y en 2028 (pero anular) en la mitad sur de la península ibérica.

Unánime fue el consejo de los expertos de ver el eclipse con gafas específicas y homologadas. «Hay que cuidar la salud visual». Asimismo, Asturias –que contará con una comisión en la que participarán distintas consejerías– está ya trabajando con la Delegación de Gobierno, la Federación de Concejos y las asociaciones astrofísicas para diseñar un mapa de puntos de observación seguros, distribuidos por todo el territorio, para garantizar los servicios adecuados, evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad.

Científicos de la NASA

La astrofísica asturiana Lucía González Cuesta –promotora de Allande Stars– especificó que ya preparan talleres con los centros educativos (implicando hasta a niños de Infantil), para profesionales (empresas de turismo activo, alojamientos) y el público general, con jornadas que permitan la observación diurna y nocturna, y «conocer cómo la astronomía está presente en nuestro territorio».

Entre el 5 y 7 de agosto, en Oviedo, habrá un congreso que reunirá a un centenar de expertos internacionales, al que asistirán, expertos de la NASA (Lori Glaze) y la Estación Espacial Internacional (Francisco Córdova). Intercambiarán experiencias sobre la Luna y Marte, la salud espacial, los materiales avanzados, las misiones espaciales, el espacio cislunar y la defensa planetaria.