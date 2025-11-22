El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de los asistentes a la comida por los 75 años de la Asociación de Personas Sordas de Gijón. J. M. Pardo

75 años de la Asociación de Personas Sordas de Gijón

La entidad celebró su aniversario este sábado, con una multitudinaria comida a la que acudió la alcaldesa Carmen Moriyón

E. C.

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

La Asociación de Personas Sordas de Gijón (APESOGI) celebró este sábado su setenta y cinco aniversario. Lo hizo con un encuentro en el restaurante Somió Park, al que acudieron la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, y el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios. A la cita acudieron más de sesenta personas, que celebraron muy animados los 75 años de la asociación.

La entidad inició su andadura en 1950, cuando constituyeron la primera sede en la calle San José (ahora están en la calle Santa Ana, 13). La asociación ofrece un amplio abanico de actividades.

