800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura» La manifestación a cargo de Asturies Antitaurina terminó frente a El Bibio, donde se mantuvo un acalorado encuentro con el público del espectáculo

Eva Hernández Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 21:26 Compartir

«La tortura ni es arte ni es cultura» o «esta plaza la vamos a cerrar» fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse este domingo por las calles de Gijón. En torno a ochocientas personas, según estimó la Policía Nacional, salieron a manifestarse en contra de las corridas de toros que tuvieron lugar esta semana en El Bibio.

«Volvemos a manifestar nuestro rechazo hacia este espectáculo. Entendemos que no tienen cabida en esta sociedad», señaló la portavoz de Asturies Antitaurina, Fernanda Blanco. «No se entiende que una persona como la alcaldesa, Carmen Moriyón, médico de profesión, no sea capaz de entender el dolor de los toros, que sufren igual que nosotros», denunció.

La manifestación arrancó desde la plaza de San Miguel rumbo a la plaza de toros. Abría la comitiva la pancarta de Asturies Antitaurina, organizadora de la misma, bajo el lema 'Asturies Ensin Tortura' (Asturias sin tortura) y grandes carteles con la cara de un toro y de un caballo. Acompañaron la protesta personas de todas las edades e incluso mascotas. «La gente está respondiendo y cada vez somos más. Por suerte, hay mucha gente joven y familias, algo que nos alegra», indicó Blanco. También se dejaron ver la edil de Podemos Olaya Suárez y el edil de IU Javier Suárez Llana.

Motivo de satisfacción de Blanco también eran las 30.000 firmas recogidas en Asturias, que forman parte de las más de 715.000 recopiladas en toda España para reclamar la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural. «Es un número muy significativo. Es de las comunidades que más ha recogido», festejó. «El norte tiene cada vez menos festejos», celebró.

Los manifestantes se dirigieron hacia Marqués de Casa Valdés portando pancartas y banderas de España. Un recorrido que se realizó de forma pacífica hasta llegar a la avenida Castilla. Desde las ventanas, personas afines a las corridas de toros realizaron peinetas a los manifestantes, además de proferirles gritos. Por su parte, la comitiva respondió de la misma forma.

El momento de mayor encontronazo entre las dos opiniones –a favor o en contra– sucedió una vez que los manifestantes llegaron a El Bibio donde, en el entronque de la avenida de la Costa con Anselmo Solar, se desplegó un operativo de la Policía Nacional para evitar cualquier altercado. Frente a la plaza de toros comenzaron a gritar e insultar al público asistente a la corrida. Algunos de los aludidos respondieron riéndose, otros unos replicaron los insultos y alguno hizo algún que otro capote.

Una vez que los espectadores entraron a la plaza, la comitiva leyó un manifiesto a cargo de la profesora y escritora Marian Moreno Llaneza, que, para la ocasión, se puso en la piel del toro ofreciendo su visión de lo que el animal vive hasta terminar muerto en la arena. «Quiero escapar pero no puedo», leyó. «Grito pero la música apaga mi voz...», continuó. «Escucho otras voces, pero estas no ríen ni aplauden, estas sienten mi dolor. Gracias por luchar para que esta barbarie llegue a su fin», terminó. Los asistentes dieron por finalizada la protesta cantando 'Gijón del alma'.