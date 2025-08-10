'Performance' del movimiento antitaurino contra la Feria de Begoña de Gijón en el Parchís Medio centenar de activistas portaron imágenes de toros y caballos y lanzaron consignas contra el maltrato animal y la tauromaquia como previa a la manifestación del domingo 17

Marcos Moro Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 17:06 Comenta Compartir

Medio centenar de activistas antitaurinos realizaron este mediodía una 'performance' en el Parchís para visibilizar simbólicamente el grado de crueldad que, a su juicio, las corridas entrañan para los animales forzados a participar en ellas. Portando imágenes de toros y caballos y consignas en contra de la tauromaquia y el maltrato animal la representación en la calle sirvió de previa para la manifestación antitaurina que se celebrará el próximo domingo 17 en Gijón, coincidiendo con la última jornada de festejos taurinos de la Feria de Begoña.

La 'performance' tuvo como organizadores a la plataforma Asturies Antitaurina, apoyada por Animanaturalis y la organización CAS International. Esta plataforma seguirá 'calentando' la manifestación con otras dos acciones previas. El jueves 14 un camión con imágenes impactantes recorrerá la ciudad durante ocho horas y el viernes 15 se organizará una vigilia por la noche con velas delante de la puerta principal de la gijonesa plaza de toros de El Bibio.

Por lo que respecta a la propia manifestación del 17, partirá de la Plazulea a las 16.30 horas, bajo el lema '¡Asturies ensin tortura!', y marchará por el flanco de la costa hacia El Bibio. Una de sus armas serán las más de 715.000 firmas ciudadanas recopiladas en toda España para exigir la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, de las cuales alrededor de 30.000 se obtuvieron en Asturias. Dicha tarea recayó en la Comisión Promotora de la ILP #noesmicultura, una de cuyas integrantes, Aïda Gascón, directora de Animanaturalis, estuvo presente en el acto de este domingo en el Parchís.