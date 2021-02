Asaltan dos geriátricos de la zona oeste y tres naves industriales en Porceyo en la misma noche En todos los casos los ladrones rompieron las ventanas para acceder. Se llevaron ordenadores y cajas fuertes con dinero y joyas de residentes Remolques Ladislao, una de las empresas que fue asaltada en el polígono de Porceyo. / PALOMA UCHA SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Martes, 23 febrero 2021, 08:32

Dos residencias geriátricas de la zona oeste de la ciudad y tres naves empresariales, ubicadas en el polígono de Porceyo, fueron asaltadas en la madrugada del pasado jueves, llevándose los autores diferente material y causando diversos desperfectos en todas ellas.

La residencia geriátrica Atalaya y el centro Lauredal sufrieron un asalto con el mismo 'modus operandi'. En ambos casos, se llevaron la caja fuerte, que contenía cierta cantidad de dinero y joyas de los residentes.

El Lauredal, que se encuentra ubicada en la avenida El Cerillero, sufrió pequeños desperfectos en una de las ventanas por la que, se supone, accedieron los asaltantes.

«No hay que vivir del lamento en estos tiempos delicados, pero lo estamos pasando mal y este tipo de sucesos nos afectan»

También en la residencia Atalaya, en el Camino Viejo del Musel, los autores materiales causaron destrozos en una ventana. Misma forma de actuar en la misma madrugada y el mismo botín: la caja fuerte con todos los enseres y el dinero que contenía en ambos casos fueron sustraídos.

«Levantar cabeza»

No hubo que lamentar daños personales y, de hecho, los responsables de ambos centros reconocen que no se enteraron de nada. También advierten de que actuaciones como estas «no ayudan a levantar cabeza» en unos momentos muy delicados para la sociedad que han golpeado con especial virulencia en varios centros geriátricos y residencias de mayores de la ciudad. «No hay que vivir en el lamento, pero lo estamos pasando mal y este tipo de sucesos nos afectan, aunque hay que tirar para adelante y pensar que no hubo daños personales. Pero, claro, te produce un disgusto», se lamentan.

La misma madrugada, la del jueves, se registraron varios asaltos a naves industriales. Concretamente, tres de ellas ubicadas en el polígono de Porceyo, sufrieron el asalto y robo de material. En una de ellas, Ladislao, dedicada a los remolques, se produjo una sustracción de 300 euros que se hallaban en el interior de las instalaciones. Para ello, el autor o autores de los hechos accedieron por una ventana, por lo que debieron romper previamente el cristal. En otra de las naves, los asaltantes penetraron por la puerta de emergencia y se llevaron una cantidad de dinero aún sin concretar.

«No hay que relajarse»

Por último, en otra de las naves que se encuentra en este polígono industrial se sustrajeron varios ordenadores, para lo que se accedió a través del tragaluz de una de las ventanas.

Según fuentes policiales y de la Guardia Civil, algunos de los afectados todavía no habían presentado ayer la denuncia correspondiente.

Los robos no son frecuentes en esta zona, según señala Marta Fernández, gerente de la asociación de empresas de los polígonos de Roces y Porceyo, Gespor. «Es muy poco habitual que se produzcan hechos de estas dimensiones», dice. Por ello, cree que este tipo de acontecimientos sirve para no bajar la guardia, y aprovecha para señalar que estas acciones han de servir «para no relajarse porque queda demostrado que el peligro existe».

Marta Fernández comenta que hace unos días, los vigilantes vieron abierta una de las puertas de una empresa situada en estos polígonos. Finalmente, había sido un despiste del propietario, que se había olvidado de cerrarla al terminar la jornada. «Detalles de este tipo pueden desembocar en un disgusto», insiste. Por eso, ella se afanaba ayer en notificar los hechos a las empresas del polígono adscritas a la asociación e incidir en la necesidad de extremar las precauciones en todo momento. «Enviaré una nota de alerta a los asociados», remachó.