El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Barreras metálicas del puente que cruza la avenida Príncipe de Asturias, en la calle Sierra del Sueve. E. C.

Una asociación de motociclistas denuncia al Ayuntamiento de Gijón por el estado del quitamiedos de Sierra del Sueve

La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas acusa al Consistorio de mantener barreras metálicas defectuosas y no certificadas que podrían causar accidentes mortales

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:54

Comenta

El Departamento de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha denunciado al Ayuntamiento de Gijón por un presunto incumplimiento grave de la normativa de seguridad vial y técnica en la conservación de una vía urbana. El expediente, registrado bajo la referencia 2025 CEC 60, señala que el Consistorio habría desobedecido la legislación vigente al mantener en mal estado las barreras metálicas de seguridad del puente que cruza la avenida Príncipe de Asturias, en la calle Sierra del Sueve, entre los cruces con Orán y Puerto Vegarada.

Según el informe, el tramo presenta defectos estructurales y constructivos que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran solapamientos invertidos al sentido de la marcha, terminales de alto riesgo tipo «cola de pez», deformaciones graves, ausencia de tornillería y sistemas de anclaje no certificados conforme a la norma EN 1317.

Peligro de amputaciones

El colectivo advierte que estas deficiencias suponen un alto riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidente por la presencia de aristas y salientes, posibles amputaciones por elementos cortantes e, incluso, peligro de penetrar en el habitáculo del vehículo.

La organización responsabiliza al Ayuntamiento, como titular de la vía, por incumplir sus obligaciones legales en materia de conservación y seguridad y reclama una actuación inmediata para restablecer las condiciones de protección adecuadas para conductores y peatones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  9. 9 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una asociación de motociclistas denuncia al Ayuntamiento de Gijón por el estado del quitamiedos de Sierra del Sueve

Una asociación de motociclistas denuncia al Ayuntamiento de Gijón por el estado del quitamiedos de Sierra del Sueve