Una asociación de motociclistas denuncia al Ayuntamiento de Gijón por el estado del quitamiedos de Sierra del Sueve La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas acusa al Consistorio de mantener barreras metálicas defectuosas y no certificadas que podrían causar accidentes mortales

María Agra Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 07:54

El Departamento de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha denunciado al Ayuntamiento de Gijón por un presunto incumplimiento grave de la normativa de seguridad vial y técnica en la conservación de una vía urbana. El expediente, registrado bajo la referencia 2025 CEC 60, señala que el Consistorio habría desobedecido la legislación vigente al mantener en mal estado las barreras metálicas de seguridad del puente que cruza la avenida Príncipe de Asturias, en la calle Sierra del Sueve, entre los cruces con Orán y Puerto Vegarada.

Según el informe, el tramo presenta defectos estructurales y constructivos que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran solapamientos invertidos al sentido de la marcha, terminales de alto riesgo tipo «cola de pez», deformaciones graves, ausencia de tornillería y sistemas de anclaje no certificados conforme a la norma EN 1317.

Peligro de amputaciones

El colectivo advierte que estas deficiencias suponen un alto riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidente por la presencia de aristas y salientes, posibles amputaciones por elementos cortantes e, incluso, peligro de penetrar en el habitáculo del vehículo.

La organización responsabiliza al Ayuntamiento, como titular de la vía, por incumplir sus obligaciones legales en materia de conservación y seguridad y reclama una actuación inmediata para restablecer las condiciones de protección adecuadas para conductores y peatones.