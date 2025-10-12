«Asturias respeta y valora a la Guardia Civil porque sabe que puede contar con ella siempre»

La festividad en honor de la patrona de la Guardia Civil, la virgen del Pilar, arrancó ayer en Gijón con un pequeño susto. El que ... protagonizó el párroco de Contrueces al poco de iniciada la tradicional misa en la iglesia de la Sagrada Familia, al sentirse indispuesto. Fue atendido y a los pocos minutos pudo continuar con el oficio. Una hora después, la celebración se trasladó al recinto ferial, donde, puntual, a las doce y media del mediodía, se izó la bandera de España frente al pabellón de Asturias al tiempo que la banda de música de la ciudad interpretaba el himno de España.

Cerca de medio millar de personas –autoridades militares y civiles incluidas– se dieron cita en la fiesta del instituto armado en la ciudad. Al no ser ya Gijón cabecera de comandancia, no hubo desfile de patrullas.

El teniente coronel Rubén Flores Rodríguez presidió un acto en el que se concedieron una veintena de distinciones y hubo agradecimientos mutuos por el papel «fundamental» que la Guardia Civil desempeña en Asturias y por cómo la región, «tierra noble y agradecida», responde a su presencia y labor desde hace casi dos siglos. «Guardias civiles: Asturias os respeta, os valora y os quiere porque la gente sabe que puede contar con vosotros y vosotras siempre. Gracias por vuestra lealtad, compromiso y humanidad», manifestó en su intervención Andrea Pavón, secretaria general de la delegación del Gobierno en Asturias, tras destacar las recientes intervenciones del cuerpo en emergencias como los incendios del pasado verano o el argayu de la autopista del Huerna. «La confianza no se gana con palabras, sino con hechos», subrayó.

Creciente especialización

El teniente coronel Rubén Flores alabó la capacidad de la Guardia Civil para adaptarse a los tiempos y haberse convertido en un cuerpo «moderno, versátil y a la vanguardia», con una creciente especialización que, no obstante, no le ha hecho olvidar su esencia ni sus valores fundacionales. Destacó la responsabilidad, sacrificio y sentidos del deber de los hombres y mujeres que componen hoy el cuerpo, tuvo palabras para las familias, «que son las que sufren los desvelos», y agradeció el compromiso y «gran legado» de los veteranos, representados en el acto en la persona de Acacio Pesquera, guardia civil jubilado, de 92 años, al que se rindió homenaje.

Un reconocimiento especial merecieron también cuatro integrantes del cuerpo de matronas de la Guardia Civil, integrado en un principio por viudas y huérfanas de guardias civiles. Fueron pioneras y abrieron camino a la posterior presencia de mujeres en la Benemérita: Inés Torres Alonso de la Torre –que sigue en activo, como funcionaria–, María José Seijas, Inmaculada Quirós y Teresita Fernández.

Y Mario Cueto-Felgueroso, recientemente jubilado como director comercial de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, fue distinguido por haber demostrado «un excelso grado de compromiso, disposición y apoyo permanente a la Guardia Civil».

Condecoraciones

Como es tradición, la fiesta de la Virgen del Pilar sirvió también para condecorar a varios agentes de la Guardia Civil que durante su carrera o durante el último año acumularon méritos para ser distinguidos con el Mérito Militar Blanco (Marco Antonio Antuña ), la Cruz San Hermenegildo (Agustín Villar y Manuel Antonio Meré Martín ), la Cruz de oro a la constancia (Blanca Jiménez, Erik Lemos y Armando Cortés), y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil (Marianela Caride Valderrey, Rubén Suárez Ribot, Juan Pablo Álvarez Díaz, Patricia Álvarez Cedón y Luis Miguel Santos Fernández).

Además, la Hermandad de amigos del benemérito cuerpo de la Guardia Civil entregó el premio Habecu, que distingue a los mejores expedientes académicos de las familias de los agentes. En esta ocasión, se llevó el diploma (y un premio en metálico) Laia García Menéndez, por haber concluido los estudios de Secundaria en el instituto de Infiesto con una nota media de 9,55. Estuvo acompañada en el acto por su familia y por la directora del instituto.