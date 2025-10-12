El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El homaneja a los guardias civiles fallecidos puso en pie a los centenares de asistentes al acto central por la patrona de la Benemérita, en el recinto ferial Luis Adaro, mientras sonaba el himno de la Guardia Civil.

ARNALDO GARCÍA
«Asturias respeta y valora a la Guardia Civil porque sabe que puede contar con ella siempre»

La Guardia Civil de Gijón conmemora a su patrona y homenajea a la primera promoción de matronas, germen de la entrada de mujeres en el cuerpo

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:00

La festividad en honor de la patrona de la Guardia Civil, la virgen del Pilar, arrancó ayer en Gijón con un pequeño susto. El que ... protagonizó el párroco de Contrueces al poco de iniciada la tradicional misa en la iglesia de la Sagrada Familia, al sentirse indispuesto. Fue atendido y a los pocos minutos pudo continuar con el oficio. Una hora después, la celebración se trasladó al recinto ferial, donde, puntual, a las doce y media del mediodía, se izó la bandera de España frente al pabellón de Asturias al tiempo que la banda de música de la ciudad interpretaba el himno de España.

