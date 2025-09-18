El Ateneo Obrero de Gijón muestra sus reticencias al traslado del Museo Piñole a Cimavilla

Luis Pascual, del Ateneo Obrero, con Goretti Avello, de Igualdad; la concejala Montserrat López Moro; la directora de Obras María López Castro y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos.

Con diferente respuesta acogieron ayer la Sociedad Cultural Gesto y el Ateneo Obrero la propuesta municipal de reorganización de los equipamientos culturales de la ciudad que conllevará el traslado del Museo Nicanor Piñole a un nuevo edificio anexo a Tabacalera. Mientras, en Gesto consideran positivo el planteamiento tanto para la colección Piñole como para el entorno y su revitalización cultural, desde el Ateneo Obrero lo acogen con dudas y reticencias tanto por el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras como sobre que el resultado final sea el esperado.

Arlé Corte y Nacho González, presidenta y vicepresidente de la Sociedad Cultural Gesto, acudieron ayer a la convocatoria de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que estos días está liderando la ronda informativa organizada por el Ayuntamiento con los principales agentes culturales de la ciudad para detallar los planes para el legado de Piñole. Al término del encuentro, Nacho González, que recordó que la reubicación del Piñole en Cimavilla fue una decisión tomada en época de Paz Fernández Felgueroso, mostró su comprensión con las limitaciones de accesibilidad y espacio de la actual ubicación en el antiguo Asilo Pola y reconoció que su reubicación en un anexo de Tabacalera «le dará a Cimavilla un potencial enorme con tres museos en la misma zona». Eso sí, Nacho González advirtió de que estarán «atentos y vigilantes» para que se cumplan los plazos del paso previo de la colección por el Revillagigedo, «un espacio fantástico y más visitable», y su traslado a la ubicación definitiva.

Desde Gesto también aprovecharon para trasladar la petición de que el Centro de Arte Tabacalera «sirva para dar un espacio a autores contemporáneos, para los que prácticamente no hay salas públicas actualmente». También pidieron que se tenga en cuenta a las compañías de teatro por la oportunidad que supondrá para ellas el auditorio previsto para 400 personas en el nuevo edificio. «No hay ninguna sala municipal de esas características», apuntó González.

El presidente del Ateneo, Luis Pascual, dijo «entender» y «asumir» una propuesta que no es compartida por la entidad, ya que considera que el Museo Piñole está bien en su ubicación actual, «donde tiene una identidad propia como espacio museístico».

«Hay otros espacios similares en la ciudad que ejercen un papel dinamizador con sus públicos, que tampoco son masivos», señaló. «Nuestra idea sería otra, aunque en cualquier caso esperamos que el resultado sea para bien de todos, de la ciudad y del legado de Piñole, por el que también nos corresponde velar en cierta medida como parte de la herencia cultural del siglo XX y la obra de un pintor que estuvo ligado con el Ateneo Obrero», comentó.

La única certeza que le aportó ayer al presidente del Ateneo Obrero la explicación municipal fue poder ver el documento en el que la comisión que vela por la donación del legado Piñole avala por unanimidad en 2008 el traslado a Cimadevilla. «Esto nos cambia la perspectiva, porque creíamos que no era posible por incumplir el acuerdo de cesión», explicó.