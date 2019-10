«Me atrevo a pronosticar que el PSOE ubicará otra vez la estación en Moreda» Jesús Martínez Salvador, en la pérgola de los Campinos de Begoña. / JUAN CARLOS TUERO Jesús Martínez Salvador | Portavoz de Foro «Puede que el hecho de que la alcaldesa no sea de Gijón le impida tener interiorizada la demanda histórica de nuestra ciudad con el grado de Deportes» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 6 octubre 2019, 02:25

Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) se está erigiendo, desde su nuevo rol en la oposición, en una de las voces más críticas y combativas con la gestión del nuevo gobierno de coalición entre PSOE e IU.

-Afirma que en estos meses de gobierno la alcaldesa no ha hecho más que subirse el sueldo, subir los impuestos y hablar de Foro.

-Al final, es la realidad. Desde el primer día con el «Gijón está sucio» hasta esta semana diciendo que no se habían convocado las vacantes de la Policía Local, y lo peor de todo es que son mentiras. Respecto a la subida de impuestos, no se puede hacer peor. Un buen gestor lo primero que tiene que hacer es ver la forma de administrar lo que tiene. Sangrar a impuestos al ciudadano y al que crea empleo siempre ha de ser lo último. Además, sin decir para qué necesita el Ayuntamiento esos aumentos de ingresos: primero recaudo, y luego ya iré viendo en qué nuevo proyecto faraónico me lo voy gastando. Afortunadamente, los gijoneses van a poder comparar y ver dos maneras de gobernar, la de administrar con eficiencia y rigor sin apretar el cinturón al contribuyente; y la del PSOE con sus subidas constantes de tributos. Ya hemos vivido esto. Y los sueldos, sí, se han subido, mientras con Foro estuvieron congelados ocho años.

-Ustedes también hablaron en su momento y mucho de la herencia recibida del PSOE.

-Más de 200 millones de deuda, las cocheras de EMTUSA, el local de la EMA, un PGO anulado por la justicia, una depuradora ilegal, empresas municipales que pagaban a los proveedores a un año... Eso fue lo que Foro se encontró. Hoy, la situación es radicalmente diferente, y el PSOE ha recibido una administración que funciona y que está saneada. Ojalá hace ocho años nuestro Ayuntamiento hubiera estado como hoy... Y a ver cómo está en cuatro años.

-¿Cómo está viendo a la oposición? Aurelio Martín dice que con estos contrincantes hay garantizados ocho años de gobierno de izquierdas.

-Cualquiera diría que IU, su partido, es el que menos representación tiene... Veo que hay muchos compañeros de Corporación nuevos y ello hace que los primeros meses no haya tanta acción política. Desde Foro hemos propiciado el primer acuerdo unánime de toda la oposición para impedir la desaparición del Observatorio de la Playa. Y esa va a ser nuestra línea de acción, propiciar acuerdos y elaborar propuestas a la vez que se controla al gobierno. La mejora de Gijón es nuestro único objetivo, por encima de estrategias partidistas.

-Cómo ve la situación generada en el Piles. El edil de Medio Ambiente dice que Foro miró poco para el río.

-Opino que el PSOE e IU la última vez que gobernaron juntos nos dejaron 'un marrón', nunca mejor dicho, con el saneamiento y la depuración de las aguas. Nosotros, por el contrario, dejamos en construcción los dos pozos de tormentas. Y otra diferencia, con Foro se informaba de todo, ahora... no solo no hay transparencia sino que se tacha de «tertulia estéril» al órgano en que se informa a los grupos políticos y las asociaciones de vecinos.

-¿Siguen siendo Foro y PP como agua y aceite en Gijón? El portavoz popular les ve dentro de cuatro años en la misma lista electoral.

-La relación con el grupo municipal del PP en la actualidad es más conciliadora porque por su parte hay otros representantes y porque nosotros ya no somos gobierno. Pero ahora estamos en el momento de trabajar desde la oposición para dentro de cuatro años aspirar a volver a ser el gobierno de Gijón, así que no voy a hablar de hipótesis que quedan tan lejanas.

-¿Cómo valora la nueva etapa de Divertia tras el relevo de sus anteriores responsables?

-Se da el caso insólito que la máxima responsable de la empresa es su principal detractora. Y siendo una empresa tan importante para Gijón, nos preocupa mucho. Deberían explicar por qué quieren deshacer la empresa que ha conseguido los mejores datos de la historia de la ciudad ahorrando dos millones y medio de euros al año. Si se multiplica por el número de años la cifra es estratosférica. Y esto son datos absolutamente objetivos y que el nuevo equipo de gobierno conoce.

-¿En qué grupo cree que se va a apoyar el gobierno para negociar los presupuestos: Cs o Podemos?

-Tengo la sensación de que Podemos puede apoyar la ordenanza fiscal y Ciudadanos el presupuesto. Para nosotros ambos elementos, pese a ser diferentes, están estrechamente relacionados y creo que ambos grupos deberían reflexionar sobre ello. Nosotros, desde luego, que estamos abiertos, pero ya no nos han convocado a las últimas reuniones y aspectos como la subida generalizada de todas las tasas no son asumibles.

-¿Cómo ve la situación del plan de vías tras su salida del consejo de Gijón al Norte?

-Habría que ser muy ingenuo para pensar que no pasa nada. Con el PSOE en las tres administraciones interesada, no se puede confiar. El PSOE nacional nunca ha apostado por este proyecto y Pedro Sánchez no está actuando diferente a sus predecesores, con el silencio de sus compañeros en Asturias y Gijón. ¿Qué evidencias tenemos? Para empezar, el retraso en el estudio informativo, que me atrevo a pronosticar que una vez nos los presenten ubicará la estación otra vez en Moreda, perdiendo por tanto un elemento capital como es la centralidad. Y esto será un error histórico, la única ciudad del mundo que construye una estación intermodal alejada del centro.

Binomio incontestable

-Si el grado de Deportes se va a Mieres, ¿quién será el responsable? La alcaldesa afirma que se ha limitado a defender la propuesta de Foro.

-Bueno, no sé si la ha defendido porque la ha criticado públicamente. El Pleno la instó a mejorarla y no lo ha hecho. Puede que el hecho de no ser de Gijón le impida tener interiorizada la demanda histórica de nuestra ciudad con este grado. Deporte y Gijón forman un binomio incontestable y en Asturias no hay comparación posible.

-Tiene que encargarse de la ejecución del PGO, el único partido que votó en contra. ¿Temen sorpresas ?

-Esperamos altura de miras en este asunto. Pero la alcaldesa el otro día echó la culpa a Foro del recurso presentado por el Hospital de Begoña, cuando fue su partido el que pidió que esa ampliación no se pudiera realizar. Y pese a aceptar su petición, votaron en contra. Esa es la forma de actuar del PSOE.