Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón El causante del accidente tenía el carnet retirado por puntos y la víctima resultó herida de cierta gravedad

Eva Hernández Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 14:35

Atropelló a un conductor en patinete en Gijón y se dio a la fuga. El suceso ocurrió en la rotonda situada en la avenida Gaspar García Laviana en torno a las once de la noche de este viernes.

Según explican fuentes municipales, el conductor del turismo realizó un giro prohibido provocando el suceso. Tras atropellar al joven de 23 años que iba en el patinete se dio a la fuga dejándolo herido de cierta gravedad. Hasta el lugar se trasladó la Policía Local y los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima hasta el Hospital de Jove.

Finalmente, el conductor del turismo se entregó a la policía y fue detenido en el acto. Al presentarse ante las autoridades, los agentes comprobaron que el arrestado tenía el carnet de conducir retirado por pérdida de puntos.