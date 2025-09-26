Un conductor arrolla a dos personas en Gijón «deslumbrado por el sol» El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana en la avenida de Gaspar García Laviana

E. C. Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:58 Compartir

Dos personas han resultado heridas esta mañana al ser arrolladas por un vehículo cuando cruzaban la avenida Gaspar García Laviana, en Gijón. El suceso tuvo lugar en torno a las nueve y, según apuntan fuentes municipales, pudo producirse al verse el conductor «deslumbrado por el sol, que a esas horas estaba muy bajo».

Los dos peatones, dos personas mayores, estaban cruzando la calle por un paso de cebra cuando recibieron el impacto del turismo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que, entre otras tareas, tratarán de dilucidar si ambos cruzaban correctamente.

Las mismas fuentes señalan que las dos personas atropelladas sufrieron heridas de carácter leve.