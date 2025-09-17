Oír bien para vivir mejor Audika, firma líder en soluciones auditivas, abre dos nuevos centros en Oviedo y Gijón para acompañar a las personas en el cuidado de su audición y su calidad de vida

Con nuevos centros en la región, la firma refuerza su compromiso con la salud auditiva y el bienestar de las personas

Con casi 160 centros auditivos en España y más de 20.000 clientes satisfechos, Audika se ha consolidado como una de las compañías líderes en soluciones auditivas. En Asturias, ya cuenta con siete clínicas audiológicas y este año refuerza su presencia en la región con la adquisición de dos centros: uno en Gijón (Avenida de Schulz, 83) y otro en Oviedo (Calle Campoamor, 15). Hablamos con Elena de la Fuente, Audioprotesista y directora regional de Audika norte, sobre la importancia de cuidar la salud auditiva y el papel de Audika en la mejora de la calidad de vida de las personas.

-¿Por qué es tan importante cuidar de nuestra audición para mantener una buena calidad de vida?

-Cuidar de nuestra audición es esencial para mantener una buena calidad de vida, ya que influye directamente en nuestra capacidad de comunicarnos, relacionarnos y sentirnos seguros. Escuchar bien nos permite conectar con los demás, participar activamente en la vida social y prevenir situaciones de riesgo. Además, una audición saludable protege nuestra salud mental y física, evitando el aislamiento, la ansiedad o el deterioro cognitivo. En definitiva, cuidar nuestros oídos es cuidar nuestro bienestar general.

-Está demostrado que los problemas auditivos no solo afectan a la comunicación, sino también a la salud emocional y mental. ¿De qué manera puede influir la pérdida auditiva en nuestro bienestar psicológico y social?

-La pérdida auditiva afecta tiene un impacto profundo en el bienestar psicológico y social. Al dificultar la comunicación, puede generar frustración, aislamiento y ansiedad, ya que las personas se sienten excluidas de conversaciones y actividades cotidianas. Esto puede derivar en depresión, pérdida de autoestima y una sensación de dependencia que afecta la autonomía personal.

Además, el esfuerzo constante por entender lo que se dice puede provocar fatiga mental y estrés, y en casos prolongados, incluso acelerar el deterioro cognitivo. Socialmente, muchas personas con pérdida auditiva tienden a evitar reuniones o espacios públicos, lo que limita su vida social y emocional.

-Muchas personas retrasan la revisión de su audición por miedo o desconocimiento. ¿Qué señales de alerta nos indican que deberíamos acudir a un centro auditivo?

-Muchas personas retrasan la revisión auditiva por miedo, desconocimiento o porque normalizan ciertas situaciones. En muchos casos, ni siquiera son conscientes de los síntomas, y es un familiar, amigo o compañero quien nota que algo no va bien y les ayuda a aceptar el problema y buscar ayuda profesional.

Por eso, es importante estar alerta a ciertas señales que indican que es momento de acudir a un especialista:

-Dificultad para entender conversaciones, especialmente en ambientes ruidosos.

-Subir el volumen del televisor o el teléfono más de lo habitual.

-Pedir frecuentemente que repitan lo que dicen.

-No percibir sonidos cotidianos como el timbre, el goteo del grifo o el canto de los pájaros.

-En Audika ofrecéis revisiones auditivas gratuitas y pruebas de audífonos sin compromiso. ¿Qué ventajas tiene poder acceder a este tipo de servicios antes de tomar una decisión?

-Ofrecer revisiones auditivas gratuitas y pruebas de audífonos sin compromiso es una forma de acercar la salud auditiva a las personas, sin barreras y dándole el mismo valor que a otras revisiones médicas. Muchas veces, el primer paso es el más difícil, y poder acceder a una evaluación profesional sin coste permite que la persona se acerque sin miedo, sin presión y con total confianza.

Además, la posibilidad de probar los audífonos en el día a día, sin compromiso, ayuda a que el usuario se sienta cómodo, entienda cómo pueden mejorar su audición y tome una decisión informada. Es una experiencia real que les permite ser conscientes, por sí mismos, de los sonidos que han ido perdiendo. Como comentábamos antes, muchas personas con pérdida auditiva no se dan cuenta de lo que están dejando de oír hasta que es demasiado tarde.

Cuando se colocan un audífono por primera vez, pueden experimentar una sensación tan intensa que incluso se abruman por la cantidad de sonidos que vuelven a percibir. Por eso, desde Audika, como profesionales de la audición, estamos para acompañarlos en esta nueva etapa, guiándoles durante todo el proceso de adaptación para que se sientan cómodos, seguros y bien atendidos.

-La atención personalizada es uno de vuestros valores diferenciales. ¿Cómo trabaja Audika para ofrecer soluciones adaptadas a cada persona?

-En Audika creemos que cada oído es único, por eso nuestra atención siempre comienza con conocer bien a la persona: sus necesidades y estilo de vida. A partir de ahí, realizamos una evaluación auditiva completa y, si es necesario, proponemos una solución personalizada, ajustando el audífono más adecuado. Además, para que cada usuario se sienta acompañado y seguro en todo momento nuestro equipo de audioprotesistas, altamente cualificado, brindan un apoyo constante y cuidado individualizado a cada uno de nuestros clientes.

-Con la apertura de estos nuevos centros en Gijón y Asturias reforzáis vuestra presencia en la región. ¿Qué supone este crecimiento para los clientes asturianos?

-Para nosotros, abrir nuevos centros en Gijón y Oviedo significa mucho más que crecer: es estar más cerca de las personas. Cada apertura es una oportunidad para escuchar —literal y emocionalmente— a quienes confían en nosotros. Queremos que los asturianos sientan que tienen a su alcance un espacio donde se les entiende, se les cuida y se les acompaña en su camino hacia una mejor audición. Porque en Audika, creemos que oír bien no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece los vínculos con quienes nos rodean.

-Por último, ¿qué mensaje le daría a quienes todavía dudan en hacerse una revisión auditiva?

-Una correcta audición nos permite disfrutar de lo más importante: las conversaciones con nuestros seres queridos, la música que nos emociona, los sonidos de la vida cotidiana. Es lo que nos conecta con el mundo y con quienes nos rodean. Cuidarla es cuidar nuestra calidad de vida.

Dar ese primer paso no solo mejora la comunicación, sino también el bienestar emocional, la seguridad y la conexión con el entorno. En Audika estamos para acompañarlos en ese camino, sin compromiso y con total confianza. RESERVA TU CITA GRATIS.

