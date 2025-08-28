El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado en el que quedó la autocaravana accidentada en la autopista 'Y' cerca del viaducto de Somonte en sentido Gijón. Damián Arienza

La autopista 'Y', colapsada por un grave choque entre una autocaravana y un camión junto al viaducto de Somonte en sentido Gijón

El conductor de la autocaravana ha tenido que ser excarcelado por los bomberos y presentaba lesiones de carácter grave

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:27

Un accidente entre una autocaravana y un camión en la autopista 'Y', a la altura del viaducto de Somonte, deja importantes retenciones en la vía, en sentido a Gijón, y a una persona herida de gravedad. Se trata del conductor de la autocaravana, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos.

El siniestro se producía poco antes de las 11 de la mañana de hoy jueves a la altura del kilómetro 388,5 de la A-8 en sentido a Gijón. Según señalaron fuentes de la Guardia Civil, se trata de una colisión por alcance entre una autocaravana Joint y un camión Renault. Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas del destacamento de Tráfico de Gijón y el equipo de investigación de accidentes, así como los bomberos y los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), quienes trasladaron al herido al hospital.

El accidente provoca retenciones de unos dos kilómetros.

Efectivos de emergencia en el lugar del accidente. D. A.

