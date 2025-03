«Seguimos reclamando la autopista del mar de Gijón, pero no tenemos mucha esperanza», admite Foro

El Ministerio de Transportes está llevando a cabo gestiones para tratar de recuperar la autopista del mar que entre 2010 y 2014 unió los ... puertos de Gijón y Nantes con un ferry que trasladaba a turistas y camiones. Así lo aseguró el pasado jueves el secretario de Estado y 'número 2' del ministerio José Antonio Santano. Sin embargo, el anuncio ha sido acogido con cierta desconfianza en el equipo de gobierno local: «Hemos escuchado tantas veces las promesas de otras administraciones de que iban a hacer lo posible para que la autopista del mar fuera una realidad que ya hemos agotado toda nuestra esperanza en esta cuestión», manifestó el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador (Foro).

En declaraciones a EL COMERCIO recordó que «se han consignado cantidades en el presupuesto del Principado que luego nunca se han ejecutado y se han prometido ayudas a tránsitos que luego no se han materializado. No podemos hacer otra cosa más que seguir reclamando esa conexión marítima, pero, de momento, esperanza no tenemos mucha».

Sondeo

Según lo avanzado tanto por José Antonio Santano como por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, la semana pasada en la jornada Avance Logístico del Corredor Atlántico en Asturias celebrada en El Musel, se está sondeando a navieras y cargadores con el objetivo de reactivar la conexión marítima, ya sea nuevamente con Nantes o «con aquella ubicación donde la demanda acompañe». El estudio de mercado se hará «en colaboración con el Principado, Fade y las cámaras».

Precisamente a la jornada logística organizada en Gijón la pasada semana acudió el responsable de carga rodada, relaciones comerciales y operativas de los tráficos ro-ro y ro-pax del puerto de Nantes.