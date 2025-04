«En un año con la avenida de El Molinón cortada no hubo ningún colapso», dice Martín El concejal de Movilidad asegura que «si hubiera que hacer regulaciones a posteriori se harán» y promete consensuar el proyecto definitivo

I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 12 de diciembre 2019, 01:36

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, descartó ayer que la peatonalización definitiva de la avenida de El Molinón pueda suponer un perjuicio para el tráfico de la zona, como temen los vecinos de los barrios colindantes. «Lleva un año cortada y no ha supuesto ningún colapso», defendió el edil, quien destacó que en la actualidad, de hecho, no solo está cerrada a la circulación esa avenida, sino también el paseo del Doctor Fleming, en ambos casos como consecuencia de las obras del pozo de tormentas del parque de los Hermanos Castro. El viernes presentará en la comisión de Movilidad y Medio Ambiente estudios sobre los aforos de tráfico que confirman que «no hay caos» ni lo habría si el cierre es permanente. Añade, no obstante, que «si a posteriori hubiera que hacer alguna regulación, se haría».

Martín defendió que «lo importante en movilidad es definir unos objetivos y después tomar medidas en función de ellos. Y este equipo de gobierno no engaña: nuestro objetivo es crear más zonas peatonales, más zonas verdes y luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, habrá más medidas en este sentido, para hacer de Gijón una ciudad sostenible, garantizando al mismo tiempo los elementos mínimos de movilidad necesarios para que la ciudad funcione».

La polémica de Corrida

Recordó que «en su momento la polémica que hubo por la peatonalización de la calle Corrida fue bestial, y hoy nadie cuestiona que esté peatonalizada. Y defendió que actuaciones como la prevista en la avenida de El Molinón van en la línea de las adoptadas por otras ciudades españolas y europeas. «No sé qué parte de emergencia climática no entienden algunos». Defendió además el derecho del equipo de gobierno a presentar a la ciudadanía iniciativas como esta «sin tener que consultar a nadie antes de lanzarla». Aunque apuntó que «esto no significa que no queramos consensuarla con el resto de grupos políticos y sociales. Claro que haremos un procedimiento de participación y de incorporación de propuestas para buscar una mayoría amplia en torno a ella».